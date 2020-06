Shot per Carmine 'ezechiele94' Claps nel Night on Stars del mercoledì sera. Successi anche per 'zororonhoa' nel Super Deep e 'zealZZ' nel Money Night. Deal, tra 'Ev1t4L4p3st3' e 'Zlatinpenev', nel Big Daily.

Sono andati quindi a Carmine 'ezechiele94' Claps i 3.030 euro proposti dal NoS (15.000 euro garantiti). Il 25enne di Potenza si è imposto dopo aver superato allo sprint il comunque ottimo Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino (€2.284). Sul podio è salito pure 'Gibozza' (€1.722) mentre si è fermato sul più bello l'altro regular Luca 'delfo182' Delfino (€1.298).

L'ha incassati invece 'zororonhoa' i 1.538 euro messi in palio nel Super Mercoledì Deep (408 entries con 20 euro di buy in). In questo caso il ruolo di runner up è toccato a 'GUESSmyUP' (€956) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti '3NNE98' (€675), 'limitlesssss' (€503), 'zampa82' (€390), 'Nicola98555' (€293), 'LaSupercazzola' (€218), 'VisioneOscura' (€173) e 'LoZiodiNico' (€135).

Bel colpo anche per 'zealZZ' che si è preso i 1.572 euro del solito Money Night (6.500 euro di montepremi) al termine di oltre 7 ore di gioco.

Da segnalare, infine, il deal a 2 siglato nel The Big Daily da 109 euro di buy in e da 15.000 euro di prize pool. 'Ev1t4L4p3st3' e 'Zlatinpenev' hanno infatti optato per uno split indolore, per poco più di 3.000 euro a testa, una volta fatto fuori il terzo incomodo 'franks999' che si è consolato con un premio da 1.853 euro.

Deal a 2 nel Big Daily

I numeri più importanti dei 4 tornei targati PS, 888poker, iPoker e Betaland (MicroGame):

Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 157

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out

Carmine 'ezechiele94' Claps - €3.030

Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - €2.284

Gibozza - €1.722

Luca 'delfo182' Delfino - €1.298

BPOWERxxx - €978

caressabo89 - €738

Eka2811 - €556

Dezva - €419

moramora23 - €316

The Big Daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 90

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out

Ev1t4L4p3st3 - €3.032*

Zlatinpenev - €3.034*

franks999 - €1.853

mr.sbrasen - €1.335

FolderG0 - €938

ORAVEDRAI - €726

Mimmosprite - €546

richXmond - €435

Limphistory - €375

*Deal

Super Mercoledì Deep [€7.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 408

Montepremi Totale: €7.500

Final Table Pay Out

zororonhoa - €1.538

GUESSmyUP - €956

3NNE98 - €675

limitlesssss - €503

zampa82 - €390

Nicola98555 - €293

LaSupercazzola - €218

VisioneOscura - €173

LoZiodiNico - €135

Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 106

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out

zealZZ - €1.572

toti781 - €1.112

pezzotto003 - €783

HaiFattoilRipassino - €567

Thomas 'zawarella' Zavaroni - €405

djok - €309

PhilIvey97 - €246

opiuters - €196

cellaelena00 - €161