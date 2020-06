Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del giovedì sera. NoS ad Andrea 'andryguen' Panarese mentre 'raffoneps' ed 'eros90' si sono rispettivamente presi il Master 6 Max e il Money Night. Deal tra 'raffa_N5', 'ORAVEDRAI' e 'Limphistory' nel Big Daily.

Partiamo dal Night on Stars, da 100 euro di buy in (299 entries per 26.910 euro di montepremi totale), che ha registrato il trionfo di uno scatenato Andrea 'andryguen' Panarese. Il grinder di lunga data, che si è qualificato anche per il Day2 del Super Thursday delle KO Series, si è messo in tasca i 5.116 euro del bottino dopo aver superato in volata 'FLASH2010713' (€3.750), 'raveon23888' (€2.749) e l'altro regular Gianluca 'pokerbern' Bernardini (€2.015).

Si è chiuso invece con un deal a 3 il The Big Daily da 109 euro di buy in (127 entries per 18.100 euro di prize pool). 'raffa_N5', 'ORAVEDRAI' e 'Limphistory' si sono infatti divisi circa 2.900 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'richXmond' (€1.584), 'Marko1914' (€1.113), Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€851), 'Blissey94' (€652), 'FolderG0' (€489) e 'RS3Andy' (€380).

Niente accordi nel Super Master 6 Max, da quasi 12.000 euro di montepremi (131 entries con 100 euro di buy in), dove l'ha spuntata 'raffoneps'. Per lui è arrivata una moneta da 2.712 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up Fabrizio 'f4brywct' Privitera (€1.651) e il terzo classificato Dario 'Cifalino1' Barone (€1.238).

Successo pieno anche per 'eros90' (€1.572) nel Money Night da 6.500 euro garantiti (118 entries con 50 euro di buy in) dove si è piazzato ancora secondo, stavolta con il nick 'fabbry93', il regular catanese Fabrizio Privitera.

Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I numeri più importanti dei 4 tornei:

Night on Stars [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 299

Montepremi Totale: €26.910

Final Table Pay Out

Andrea 'andryguen' Panarese - €5.116

FLASH2010713 - €3.750

raveon23888 - €2.749

Gianluca 'pokerbern' Bernardini - €2.015

casual198615 - €1.477

RCRSTL92 - €1.083

Gioemil71 - €793

Bulgaro98 - €582

Giacky10 - €426

The Big Daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 127

Montepremi Totale: €18.100

Final Table Pay Out

raffa_N5 - €2.991*

ORAVEDRAI - €2.993*

Limphistory - €2.894*

richXmond - €1.584

Marko1914 - €1.113

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €851

Blissey94 - €652

FolderG0 - €489

RS3Andy - €380

*Deal

Super Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 131

Montepremi Totale: €11.790

Final Table Pay Out

raffoneps - €2.712

Fabrizio 'f4brywct' Privitera - €1.651

Dario 'Cifalino1' Barone - €1.238

PayAndPlay - €943

limitlesssss - €707

Gh0StM4n - €531

Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 118

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out

eros90 - €1.572

Fabrizio 'fabbry93' Privitera - €1.112

Danylove - €783

dexxx23 - €567

TOROXBET - €405

Pirata47 - €309

elgaucho80 - €246

RAMESKY - €196

kattering - €161