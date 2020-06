Dopo il NoS, uno scatenato Andrea 'andryguen' Panarese si è assicurato anche il Super Thursday delle KO Series. Superati nel finale il runner up Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino e il terzo classificato Olsi 'olhack' Lala.

KO Series - E' andato quindi al grinder di lunga data Andrea 'andryguen' Panarese l'Evento #59, il Super Thursday 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 75.000 euro di montepremi totale (335 entries). Il già vincitore del Night on Stars di giovedì si è ripetuto incassando stavolta più di 14.700 euro tra prima moneta e taglie.

L'ultimo ad arrendersi è stato il comunque ottimo Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino, runner up per 6.012 euro, mentre qualche minuto prima si era ritrovato out l'altro regular Olsi 'olhack' Lala, terzo per 4.913 euro. Niente podio purtroppo per Federico 'cirillofe' Cirillo (€4.191) che si è fermato proprio sul più bello così come il player '127.0.0.x' (€4.999).

Si è imposto invece 'Th3KinGC4Va' nel No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da 33.210 euro di prize pool (Evento #64). Il piemontese si è sbarazzato degli altri finalisti 'SDN64' (€3.458), 'baluwins88' (€2.668), 're10509' (€1.896), 'yanke17' (€1.090), 'VICKY1190' (€728), Raffaele 'raffa_N5' Francese (€591) e Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini (€616) e si è messo così in tasca quasi 6.000 euro.

Bel colpo anche per 'gbr1869' che si è preso 3.202 euro di premio complessivo nell'Evento #66, il No Limit Hold'em 8 Max Deep Turbo Progressive KO da 50 euro di buy in e da 22.005 euro di montepremi.

Successi, infine, per 'TexasEvil666' (€2.188) nel Pot Limit Omaha Turbo 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #65), 'supergnuc88' (€1.992) nel No Limit Hold'em SuperStack Super KO da 5 euro di buy in (Evento #63) e per 'lupen090' (€1.956) nel No Limit Hold'em Midnight Swiftly Progressive KO da 15 euro di buy in (Evento #67).

I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:

KO Series 59 - Super Thursday 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 335

Montepremi Totale: €75.375

Final Table Pay Out

Andrea 'andryguen' Panarese - €14.702

Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino - €6.012

Olsi 'olhack' Lala - €4.913

Federico 'cirillofe' Cirillo - €4.191

127.0.0.x - €4.999

cerbokevin94 - €1.989

Sypher986 - €1.044

El_pajaco_92 - €1.048

KO Series 64 - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 369

Montepremi Totale: €33.210

Final Table Pay Out

Th3KinGC4Va - €5.970

SDN64 - €3.458

baluwins88 - €2.668

re10509 - €1.896

yanke17 - €1.090

VICKY1190 - €728

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €591

Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini - €616

KO Series 65 - PL Omaha Turbo 6 Max Progressive KO [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 101

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out

TexasEvil666 - €2.188

Canaglia74 - €1.664

ADalBello - €783

asiakevin - €885

simone82vi - €481

sbreuf - €650

KO Series 66 - NL Hold'em 8 Max Deep Turbo Progressive KO [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 489

Montepremi Totale: €22.005

Final Table Pay Out

gbr1869 - €3.202

E.Sotgiu - €2.570

Gianluigi 'speach_90' Ortu - €1.110

Rino 'pocho.i1988' Fusco - €1.263

MircoNovantotto - €986

DENN15XV - €499

Lukaku9119 - €415

Blennoit - €378