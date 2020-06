Non solo KO Series nella serata di ieri. Si sono infatti giocati anche il Night on Stars, The Big Daily, Super Deep e il Money in verione Light. Ecco come sono andati...

Iniziamo come sempre dal NoS (120 entries per 10.800 euro di montepremi totale) dove stavolta l'ha spuntata il regular Raffaele 'r_secret_7' Tagliaferri (€1.802) sui compagni di deal Mario 'coinflip21' Carrascon (€1.802) e Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini (€1.802). I 3 hanno deciso di non farsi male una volta eliminato 'EL-TAXIEROOO' (€962).

Niente accordi invece nel The Big Daily da 15.000 euro che è stato contrassegnato dall'exploit di '19ONETIME84'. Per lui è arrivata una moneta da quasi 3.800 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'Blissey94' (€2.766), il terzo classificato 'Yesdisi3' (€1.950) e il buon Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€615) che ha chiuso settimo.

E passiamo Super Venerdì Deep (402 entries con 20 euro di buy in) dove si è imposto 'lukaku65' per 1.451 euro di bottino.

Chiudiamo con il Money Light, da 25 euro di buy in e da 5.000 euro di prize pool garantito (193 entries), che ha registrato, dopo poco più di 7 ore di gioco, lo sprint vincente di 'Kojack90' (€1.118) ai danni dei rivali 'carerino' (€804), 'rihinoho10' (€566), 'Jonnygambino91' (€407), 'Aleks800' (€287), 'enigma1991' (€217), '19vasile77' (€165), 'Unwelcome' (€125) e 'ALEX766' (€96).

Mario 'coinflip21' Carrascon

I numeri più importanti dei 4 tornei targati PS, 888poker, iPoker e Betaland (MicroGame):

Night on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 120

Montepremi Totale: €10.800

Final Table Pay Out

Raffaele 'r_secret_7' Tagliaferri - €1.802*

Mario 'coinflip21' Carrascon - €1.802*

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €1.802*

EL-TAXIEROOO - €962

AAkingkobeAA - €714

Domenico 'scellone9477' Gala - €529

mariocrys - €392

MrOcean770 - €291

Suckkkkk - €257

*Deal

The Big Daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 70

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out

19ONETIME84 - €3.779

Blissey94 - €2.766

Yesdisi3 - €1.950

OMG.J.Daniel - €1.365

DOG_GAME - €975

GraNdeDario - €765

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €615

Budinontagna - €488

Joex889 - €390

Super Venerdì Deep [€7.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 402

Montepremi Totale: €7.075

Final Table Pay Out

lukaku65 - €1.451

Burzinho - €902

Bistian - €637

overlook237 - €474

tama62 - €368

Chiquita - €276

Scudone73 - €205

MrAmuchina - €163

andryOttantotto - €127

Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 193

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out

Kojack90 - €1.118

carerino - €804

rihinoho10 - €566

Jonnygambino91 - €407

Aleks800 - €287

enigma1991 - €217

19vasile77 - €165

Unwelcome - €125

ALEX766 - €96