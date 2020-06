Archiviata un'altra giornata di KO Series con i successi di 'novecento 90', Alessio 'fivebet565' Quintavalle, 'balboa.f', 'lacolomba78' e 'realaddicted66'. Ecco il report...

KO Series - Iniziamo dal trionfo di 'novecento 90' nel torneo più importante della serata, il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da ben 30.000 euro di prize pool garantito (Evento #69). Il player di Gradisca d'Isonzo si è liberato al Final Table dei rivali 'progamehrr96' (€3.912), 'KaRr4mb4_89' (€2.002), 'OCCHIUFORT' (€1.420), 'Paolino710' (€1.408) e Francesco 'KEKKOVENICE' Marotta (€964) e si è cosi messo in tasca, tra prima moneta e taglie, più di 5.200 euro.

Ha incassato invece un premio complessivo da 2.613 euro il regular Alessio Quintavalle, vincitore del No Limit Hold'em Bubble Rush 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #71). 'fivebet565', questo il suo nick su PS, ha superato in volata il runner up 'robbe65' (€1.821) e il terzo classificato 'purpleriot' (€1.003).

Successi, infine, per 'balboa.f' (€1.466) nel No Limit Hold'em SuperStack 6 Max Progressive KO da 5 euro di buy in (Evento #68), 'lacolomba78' (€2.947) nel No Limit Hold'em Deep Turbo Progressive KO da 30 euro di buy in (Evento #70) e per 'realaddicted66' (€1.990) nel No Limit Hold'em Midnight Swiftly 8 Max Super KO da 15 euro di buy in (Evento #72).

Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Altra giornata di eventi KO Series

I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:

KO Series 69 - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 289

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out

novecento 90 - €5.254

progamehrr96 - €3.912

KaRr4mb4_89 - €2.002

OCCHIUFORT - €1.420

Paolino710 - €1.408

Francesco 'KEKKOVENICE' Marotta - €964

KO Series 71 - Bubble Rush 6 Max Progressive KO [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 307

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €2.613

robbe65 - €1.821

purpleriot - €1.003

lezgodancing97 - €908

tale2492 - €493

ramboandy70 - €376