Secondo e ultimo report sui tornei online del sabato sera con i risultati del Night on Stars, Super Deep, FreezeOut PKO (Evento #19) e Money Light.

Partiamo dal Night on Stars (10.000 euro garantiti) che ha registrato lo sprint vincente di 'Nicshowtime', per 2.311 euro di bottino, sul runner up Gianluigi 'speach_90' Ortu (€1.711). Sul podio è salito pure 'A.Flacco20' (€1.266) mentre si è ritrovato out poco prima 'morgan's73' (€937) che ha preceduto nel Pay Out gli altri finalisti 'Dezva' (€694), 'marcotomas91' (€513), 'samugiu' (€380), 'ginopaolo666' (€281) e 'Banconiere' (€249).

E passiamo al Super Sabato Deep, da 20 euro di buy in e da oltre 5.200 euro di montepremi totale (299 entries), dove si è invece imposto 'POLLONJI' (€1.079) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche '10nero10' (€671), 'KAKKAGUFO' (€474), 'SoundB' (€353), 'tonkaaaa1' (€274), 'skarkyos' (€205), 'Xxxnik' (€153), 'SAGLo' (€121) e 'ita72' (€95).

Chiudiamo con l'Evento #19 delle FreezeOut Series, il PKO da 55 euro di buy in (89 entries), e il Money Light da 25 euro di buy in e da 5.000 euro di prize pool garantito (193 entries).

Nel primo l'ha spuntata 'Paperelle', per 1.758 euro di vincita, su 'whinever' (€513), 'Mikivan77' (€479), 'avantilecce2' (€362), '888andy16' (€194), 'BillyCallo' (€252), 'Bucalmuja76' (€249), 'BetonPsyco' (€97) e 'Maculato87' (€177). Nel secondo è arrivato l'exploit di 'numero_1' (€1.143) dopo quasi 7 ore di gioco.

Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Gli altri risultati del sabato sera

I numeri più importanti dei 4 tornei targati PS, iPoker, 888poker e Betaland (MicroGame):

Night on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 105

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out

Nicshowtime - €2.311

Gianluigi 'speach_90' Ortu - €1.711

A.Flacco20 - €1.266

morgan's73 - €937

Dezva - €694

marcotomas91 - €513

samugiu - €380

ginopaolo666 - €281

Banconiere - €249

Super Sabato Deep [€5.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 299

Montepremi Totale: €5.262

Final Table Pay Out

POLLONJI - €1.079

10nero10 - €671

KAKKAGUFO - €474

SoundB - €353

tonkaaaa1 - €274

skarkyos - €205

Xxxnik - €153

SAGLo - €121

ita72 - €95

FreezeOut Series #19 - PKO [€5.000 GTD]

Buy-in: €55

Entries: 89

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out

Paperelle - €1.758

whinever - €513

Mikivan77 - €479

avantilecce2 - €362

888andy16 - €194

BillyCallo - €252

Bucalmuja76 - €249

BetonPsyco - €97

Maculato87 - €177

Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 156

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out

numero_1 - €1.143

pelle777 - €816

elgaucho80 - €587

Kingre9816 - €426

THE_LEGEND_1961 - €304

pokertwo46 - €232

RAFFI86 - €180

claudior93 - €140

cisco1983 - €112