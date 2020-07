Secondo e ultimo report sui tornei online. Alla grande 'T0034SY' che si è imposto nel Big Daily. Successi anche per il player '1039761730517209' nel Super Martedì Rebuy e per 'opiuters' nel Money Light.

E' andato quindi a 'T0034SY' il Big Daily, da 109 euro di buy in (100 entries), del martedì sera. Per lui è arrivata una moneta da 3.525 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche '19ONETIME84' (€2.550), 'Mimmosprite' (€1.853), 'Nanojhon16' (€1.326), 'quattrucci' (€938), 'ilbuontempo' (€726), 'Disconnesso' (€546), '0ldWh1sk3y' (€426) e 'downreg4' (€366).



Ha incassato invece poco più di 3.000 euro il player '1039761730517209' che si è aggiudicato la vittoria nel solito Super Rebuy (365 entries con 20 euro di buy in) dopo aver superato in heads up 'MOTOMMO89' (€1.913). Sul podio è salito pure 'Megliorf' (€1.350) mentre si è fermato sul più bello 'giovanni291' (€1.005). Final table per 'UovaFritte' (€780), 'cippalippa74' (€585), 'OMNproject' (€435), 'Burebista888' (€345) e 'Raoul17' (€270).



E chiudiamo con il Money Light, da 25 euro di buy in e da 5.000 euro di montepremi garantito (209 entries), dove l'ha spuntata uno scatenato 'opiuters', per 1.094 euro di bottino, su 'GNOMO86' (€785), 'randomxxxx' (€553), 'enigma1991' (€398), 'bacala' (€276), 'Mayonese93' (€206), 'ddmarcy' (€153), 'vincente731' (€114), 'perapear799' (€86).



I risultati dei tornei online del martedì sera



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei targati 888poker, iPoker e Betaland (MicroGame):



The Big Daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 100

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



T0034SY - €3.525

19ONETIME84 - €2.550

Mimmosprite - €1.853

Nanojhon16 - €1.326

quattrucci - €938

ilbuontempo - €726

Disconnesso - €546

0ldWh1sk3y - €426

downreg4 - €366



Super Martedì Rebuy [€15.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 365

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



1039761730517209 - €3.075

MOTOMMO89 - €1.913

Megliorf - €1.350

giovanni291 - €1.005

UovaFritte - €780

cippalippa74 - €585

OMNproject - €435

Burebista888 - €345

Raoul17 - €270



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 209

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



opiuters - €1.094

GNOMO86 - €785

randomxxxx - €553

enigma1991 - €398

bacala - €276

Mayonese93 - €206

ddmarcy - €153

vincente731 - €114

perapear799 - €86