Bel colpo per Francesco 'kekko9221' Bisconti che si è assicurato il Night on Stars del mercoledì sera. Sono andati a segno anche 'Antoschakakari00' nel Super Deep e 'mik2906' nel Money Light. Deal a 2 invece nel Daily Opening.

Partiamo dallo shot di uno scatenato Francesco 'kekko9221' Bisconti. Il regular lombardo si è messo in tasca i 4.779 euro proposti dal Night on Stars (268 entries con 25.000 euro garantiti) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'FelX-AA' (€3.525) e il terzo classificato 'ilbadile0543' (€2.600).



Sono andati invece ad 'Antoschakakari00', che ha superato in volata i rivali 'marrapfefedex' (€826), 'KrenDeLek' (€583), 'ROMPOSNAI' (€434), 'igoppi9111' (€337), 'lagiovanna' (€253), 'ciliberto80' (€188), 'Gabri2090' (€149) e 'favoretto' (€117), i 1.328 euro del Super Mercoledì Deep (368 entries per 6.477 euro di montepremi totale) targato iPoker.



E passiamo al Money Light (5.000 euro di prize pool), di Betaland (MicroGame), dove l'ha spuntata un super 'mik2906' su 'occhiolinooo98' (€785) e '__The_Only__' (€553) per 1.094 euro di vincita.



Chiudiamo con il segnalare il deal quasi alla pari siglato, tra 'simoncina22' (€1.840) e 'G.M.cheff94' (€1.756), nel Daily Opening (7.000 euro garantiti) di 888poker. I 2 hanno scelto di scendere a patti una volta eliminati gli altri finalisti 'Blissey94' (€954), 'Ev1t4L4p3st3' (€683), 'tostovip' (€525), 'Sweetbeer18' (€420), 'ONiZzogA' (€324), 'Theshark95' (€263) e 'LoZarVGC' (€210).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati dei tornei più hot di ieri



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 268

Montepremi Totale: €25.000

Final Table Pay Out



Francesco 'kekko9221' Bisconti - €4.779

FelX-AA - €3.525

ilbadile0543 - €2.600

grandeguru - €1.918

tidus8989 - €1.414

xerin95 - €1.043

kakaka83 - €769

Falce-Oscura - €567

belfungo - €419



Super Mercoledì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 368

Montepremi Totale: €6.477

Final Table Pay Out



Antoschakakari00 - €1.328

marrapfefedex - €826

KrenDeLek - €583

ROMPOSNAI - €434

igoppi9111 - €337

lagiovanna - €253

ciliberto80 - €188

Gabri2090 - €149

favoretto - €117



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 216

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



mik2906 - €1.094

occhiolinooo98 - €785

__The_Only__ - €553

A_FasciaNfront - €398

claudior93 - €276

gallu97 - €206

Dwan76 - €153

zawarella - €114

P_A_lo_m_ba_IO_2222 - €86



Daily Opening [€7.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 46

Montepremi Totale: €7.000

Pay Out



simoncina22 - €1.840*

G.M.cheff94 - €1.756*

Blissey94 - €954

Ev1t4L4p3st3 - €683

tostovip - €525

Sweetbeer18 - €420

ONiZzogA - €324

Theshark95 - €263

LoZarVGC - €210



*Deal