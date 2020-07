E' andato a 'frency1986', che ha superato in heads up Davide 'davidecalva' Calvaresi, il Night on Stars più atteso della settimana.

Gran colpo per 'frency1986' che si è aggiudicato il Night on Stars Super KO Edition da 250 euro di buy in e da oltre 60.000 euro di montepremi totale (268 entries). Per lui è arrivato un bottino da 12.758 euro, tra prima moneta e taglie, al termine dell'heads up vinto contro il comunque ottimo Davide 'davidecalva' Calvaresi che si è consolato con un premio complessivo da 5.155 euro.



Sul podio è salito pure 'dugao81', terzo per 4.356 euro, mentre si è fermato poco prima 'WellJell_667' (€3.158). Final table per 'framax56' (€1.808), 'RenatoINT' (€1.319), 'cortez290387' (€1.019), 'nannimad' (€1.452) e 'GiaNMy7' (€1.446).



Si è chiuso invece con un deal a 3 il Need for Speed Turbo da 14.760 euro di prize pool (164 entries). 'SuperSayannnn', 'pokerface_l678' ed 'Ettore15865' si sono infatti divisi 2.308 euro a testa una volta finiti fuori i rivali 'gian-vinco' (€1.277), 'Welldonuts88' (€963), 'LOGISTIK90' (€726), 'cirinho15' (€547), 'ManlnBlackk' (€412) e 'OCCHIUFORT' (€311).



Accordo, stavolta tra 2 player, anche nell'Afternoon on Stars da 10.000 euro garantiti (212 entries). In queso caso 'MantraKush' (€1.545) e 'tremo3c3c' (€1.688) sono scesi a patto dopo l'eliminazione del terzo incomodo 'TheSurviver1' (€1.033).



NoS Super Ko a 'frency1986'



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars Super KO Edition [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 268

Montepremi Totale: €60.300

Final Table Pay Out



frency1986 - €12.758

Davide 'davidecalva' Calvaresi - €5.155

dugao81 - €4.356

WellJell_667 - €3.158

framax56 - €1.808

RenatoINT - €1.319

cortez290387 - €1.019

nannimad - €1.452

GiaNMy7 - €1.446



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 164

Montepremi Totale: €14.760

Final Table Pay Out



SuperSayannnn - €2.308*

pokerface_l678 - €2.308*

Ettore15865 - €2.308*

gian-vinco - €1.277

Welldonuts88 - €963

LOGISTIK90 - €726

cirinho15 - €547

ManlnBlackk - €412

OCCHIUFORT - €311



*Deal



Afternoon on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 212

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



MantraKush - €1.545*

tremo3c3c - €1.688*

TheSurviver1 - €1.033

Izanagi27 - €772

matilde03 - €577

belleicarlos - €431

topmilano - €322

eisenpower8 - €241

Freogan - €205



*Deal