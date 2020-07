Secondo resoconto sui tornei online del giovedì sera con i risultati del Big Daily, Super Master 6 Max e Money Light.

Iniziamo dal Big Daily (112 entries per 15.100 euro di montepremi totale), targato 888poker, che è stato contrassegnato dall'exploit di 'babinex'. Per lui è arrivata una moneta da oltre 3.500 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'FolderG0' (€2.567) e il terzo classificato '11Flophzz' (€1.856).



E passiamo al Super Master 6 Max (120 entries per 10.800 euro di prize pool), del network iPoker, che ha registrato invece l'acuto di un sempre ottimo Giuseppe 'EP3Ru2S7' Ruocco. Il grinder partenopeo, laureato in giurisprudenza, si è sbarazzato allo sprint di 'xxxRRR' (€1.512) e 'sampillo2' (€1.134) e si è messo in tasca i 2.484 euro del bottino.



Chiudiamo con il Money Light (235 entries per 5.229 euro di montepremi) di Betaland (MicroGame) dove, dopo poco più di 7 ore di gioco, si è imposto 'LucaGrosseto' (€1.144) su 'ViaRoma102' (€821), 'Volatilee89' (€578), 'babilon19' (€416), 'piratadeicaraibiii' (€289), 'heartqueen88' (€215), 'mitrascatto88' (€159), 'pelle777' (€119) e 'BIMBOBUONO' (€90).



Gli altri risultati del giovedì sera



I numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big Daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 112

Montepremi Totale: €15.100

Final Table Pay Out



babinex - €3.549

FolderG0 - €2.567

11Flophzz - €1.856

EXPLOIT.2.1 - €1.344

richXmond - €944

al.go.ritmo - €731

Fontana__ - €559

UPROFSSOR888 - €438

raffa_N5 - €369



Super Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 120

Montepremi Totale: €10.800

Final Table Pay Out



Giuseppe 'EP3Ru2S7' Ruocco - €2.484

xxxRRR - €1.512

sampillo2 - €1.134

BALENGO93 - €864

saywhatagain - €648

Killuifuplay1 - €486



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 235

Montepremi Totale: €5.229

Final Table Pay Out



LucaGrosseto - €1.144

ViaRoma102 - €821

Volatilee89 - €578

babilon19 - €416

piratadeicaraibiii - €289

heartqueen88 - €215

mitrascatto88 - €159

pelle777 - €119

BIMBOBUONO - €90