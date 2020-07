Venerdì sera da protagonista per '1RoBThEGoD1' che si è preso il torneo più proficuo: il Night on Stars. Sono andati alla grande anche 'ruggerakis', 'alienomuto' e 'PROFESSORE75'.

Ma iniziamo dal bel colpo piazzato da '1RoBThEGoD1' nel NoS da oltre 19.000 euro di montepremi totale (212 entries). Il player toscano ha superato allo sprint il runner up 'giorgio114' (€2.760) e il terzo classificato 'casantotito' (€2.042) e si è assicurato così i 3.731 euro del bottino. Da segnalare le buone prove dei regular Andrea 'andryguen' Panarese (€611) ed Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti (€452) che hanno schiuso rispettivamente settimo e ottavo.



Sono andati invece a 'ruggerakis', che ha battuto in heads up 'Nikibart22' (€1.509), i 2.052 euro proposti dal Need for Speed Turbo (96 entries per 8.640 euro). Sul podio è salito pure 'peppeolin' (€1.110) mentre si è fermato poco prima 'gian-vinco' (€816) che nel pay out ha preceduto gli altri finalisti 'Bulba89' (€600), '16giggig76' (€441), 'AsRoma110' (€324), 'M474D0R666' (€284) e 'D.Lulli' (€249).



E chiudiamo con l'Afternoon on Stars, da 10.000 euro garantiti (203 entries), dove si è registrato il deal alla pari tra 'alienomuto' e 'PROFESSORE75'. I 2 si sono divisi 1.646 a testa una volta eliminati i rivali 'cr7fanatic' (€1.049), 'PumaSnap' (€783), 'aureliorazzo' (€584), 'annalisa2013' (€435), 'margio16' (€325), 'u_PruPPu' (€242) ed 'equitaliano' (€211).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I numeri più importanti dei 3 tornei del venerdì sera:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 212

Montepremi Totale: €19.080

Final Table Pay Out



1RoBThEGoD1 - €3.731

giorgio114 - €2.760

casantotito - €2.042

fabricf7 - €1.510

JoJJo82 - €1.117

maxy18.F. - €826

Andrea 'andryguen' Panarese - €611

Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti - €452

skaprince - €334



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 96

Montepremi Totale: €8.640

Final Table Pay Out



ruggerakis - €2.052

Nikibart22 - €1.509

peppeolin - €1.110

gian-vinco - €816

Bulba89 - €600

16giggig76 - €441

AsRoma110 - €324

M474D0R666 - €284

D.Lulli - €249



Afternoon on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 203

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



alienomuto - €1.646*

PROFESSORE75 - €1.646*

cr7fanatic - €1.049

PumaSnap - €783

aureliorazzo - €584

annalisa2013 - €435

margio16 - €325

u_PruPPu - €242

equitaliano - €211



*Deal