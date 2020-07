Secondo resoconto sui tornei online. Shot per 'PRT.Lobster', protagonista nel Big Daily. Sono andati a segno anche 'zikkezakke' nel Super Venerdì Deep e 'Sguardooo' nel Money Light.

Sono andati quindi a 'PRT.Lobster', che ha superato al Final Table i rivali 'EXPLOIT.2.1' (€2.541), 'Yesdisi3' (€1.844), '321Shot' (€1.335), 'Blissey94' (€938), 'al.go.ritmo' (€735), 'Disconnesso' (€546), 'I4MTH3B0SS' (€435) ed '._Eiffell_.' (€366), i 3.525 euro messi in palio nel The Big Daily (81 entries con 15.000 euro di prize pool) di 888poker.



Successo invece per 'zikkezakke' nel Super Venerdì Deep, da 20 euro di buy in e da oltre 7.200 euro di montepremi totale (413 entries), del network iPoker. Per lui è arrivata una moneta da quasi 1.500 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i player 'linuccio72' (€927), 'orel' (€654), 'goldroger11' (€487) e 'mattagazzu' (€378).



E chiudiamo con il Money Light (5.000 euro garantiti), di Betaland (MicroGame), dove 'Sguardooo' ha sbaragliato la concorrenza (175 le entries in tutto) e si è messo in tasca più di 1.100 euro. L'ultimo a mollare è stato 'SURFING47', runner up per 804 euro, mentre poco prima aveva alzato bandiera bianca 'potentius00', terzo classificato per 566 euro.



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Vittorie per 'PRT.Lobster', 'zikkezakke' e 'Sguardooo'



I numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big Daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 81

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



PRT.Lobster - €3.525

EXPLOIT.2.1 - €2.541

Yesdisi3 - €1.844

321Shot - €1.335

Blissey94 - €938

al.go.ritmo - €735

Disconnesso - €546

I4MTH3B0SS - €435

._Eiffell_. - €366



Super Venerdì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 413

Montepremi Totale: €7.269

Final Table Pay Out



zikkezakke - €1.490

linuccio72 - €927

orel - €654

goldroger11 - €487

mattagazzu - €378

Zibibboshock98 - €283

All0raBraviVoi - €211

sampillo2 - €167

Valiscastroz - €131



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 175

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



Sguardooo - €1.118

SURFING47 - €804

potentius00 - €566

antonemmi0 - €407

CPA7000 - €287

armagejton - €217

gm31976 - €165

cerqua97 - €125

sottomentitespoglie - €96