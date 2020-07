Secondo resoconto sui tornei online del sabato sera con i risultati del Dragon, Super Sabato Deep e Money Light.

Iniziamo dal The Dragon, da 15.000 euro garantiti, che ha registrato l'acuto di 'gianmi1990'. Per lui è arrivata la prima moneta da 3.525 euro al termine di un Final Table in cui erano in corsa anche 'Lupodimare71' (€2.550), 'BurgerKing82' (€1.853), 'EXPLOIT.2.1' (€1.325), 'g3m3ll0' (€928), 'plinto127' (€735), 'm4g1c99' (€545), 'salv4pel' (€425) e 'JOKER75Alex' (€375).



Sono andati invece a 'Bechrist', che ha battuto in heads up 'KIKONOS921' (€673), i 1.082 euro proposti nel Super Sabato Deep (300 entries per 5.280 euro di montepremi totale). Sul podio è salito pure 'M4r4villa011' (€475) mentre si è fermato sul più bello 'Xxxnik' (€354) che nel pay out ha preceduto 'sampillo2' (€275), 'skarkyos' (€206), 'tonygass0' (€153), 'zikkezakke' (€121) e 'SoMareLLa1' (€95).



Chiudiamo il nostro giro sugli altri tornei online con il Money Light dove, dopo quasi 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'alessandro04', per 914 euro di bottino, su 'tanuccio272' (€653), 'Zibibboshock98' (€470), 'romolo1990' (€340), 'pizzaiolo111' (€243), 'xmarlboro71' (€186), 'gheghi82' (€144), 'pat89' (€112) e 'MiSSion91' (€89).



gianmi1990 shotta il Dragon



I numeri più importanti dei 3 tornei targati iPoker, 888poker e Betaland (MicroGame):



The Dragon [€15.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 79

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



gianmi1990 - €3.525

Lupodimare71 - €2.550

BurgerKing82 - €1.853

EXPLOIT.2.1 - €1.325

g3m3ll0 - €928

plinto127 - €735

m4g1c99 - €545

salv4pel - €425

JOKER75Alex - €375



Super Sabato Deep [€4.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 300

Montepremi Totale: €5.280

Final Table Pay Out



Bechrist - €1.082

KIKONOS921 - €673

M4r4villa011 - €475

Xxxnik - €354

sampillo2 - €275

skarkyos - €206

tonygass0 - €153

zikkezakke - €121

SoMareLLa1 - €95



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 148

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



alessandro04 - €914

tanuccio272 - €653

Zibibboshock98 - €470

romolo1990 - €340

pizzaiolo111 - €243

xmarlboro71 - €186

gheghi82 - €144

pat89 - €112

MiSSion91 - €89