Partite le Stadium Series! Subito hot Domenico Gala e Salvatore Saracino che si sono rispettivamente imposti negli Eventi 01 High e 01 Low. Bene anche 'jaAAcy' che si è preso la vetta nel Day1 dell'Evento 02 High.

Stadium Series - Iniziamo il nostro report proprio dall'unico torneo rimasto in sospeso, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 125 euro di buy in e da ben 125.000 euro di prize pool garantito (Evento #02 H), che ha registrato il passaggio al Final Day di 31 player unici su 436 entries totali. Al momento si è preso la vetta il buon 'jaAAcy' che ha accumulato uno stack da quasi 2 milioni di gettoni virtuali.



Lo inseguono a distanza 'rupture28' con 1.377.559 e 'sodio1979' con 1.363.383. Tra i Top Ten troviamo anche 'T3rroman92' con 1.205.021, 'rounders1912' con 1.197.829, 'gabriel75111' con 1.067.709, 'cerbokevin94' con 1.027.159, 'Gnep' con 877.233, 'rasky10' con 811.409 e 'ILReBianc0' con 785.344.



E' andato già in archivio invece l'altro Evento High (01), il No Limit Hold'em 6 Max da 50 euro di buy in e da 40.000 euro di montepremi garantito (636 entries). Dopo oltre 7 ore di gioco l'ha infatti spuntata il grinder siciliano Domenico 'scellone9477' Gala, per 6.530 euro di bottino, su 'WARREN_BUFFETT' (€4.490), 'marcotomas91' (€3.088), 'pokerdog1512' (€2.123), 'dontrytostopeme' (€1.460) e 'A.c.ghe' (€1.004).



Bel colpo anche per il regular della provincia di Lecce Salvatore 'totosara_93' Saracino che si è aggiudicato i 2.835 euro proposti dall'Evento 01 Low, il No Limit Hold'em 6 Max da 5 euro di buy in (Evento #01 L).



Successi, infine, per 'yanke17' (€3.516) nel No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 10 euro di buy in (Evento #02 L), 'Muschio89' (€4.876) nel No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 30 euro di buy in (Evento #02 M) e per 'ALEDA8990' (€3.051), dopo un affollato deal a 5 con '1got4shine' (€2.451), 'Ribo95' (€2.451). 'kekko2003' (€2.451) e 'dugao81' (€2.451), nel No Limit Hold'em 6 Max da 20 euro di buy in (Evento #01 M).



Salvatore 'totosara_93' Saracino con i fratelli Shehadeh



I numeri più importanti dei 2 tornei High:



Stadium Series 02 H - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€125.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 436

Montepremi Totale: €125.000

Player Left: 31

TOP TEN DAY1



1. jaAAcy - 1.997.326

2. rupture28 - 1.377.559

3. sodio1979 - 1.363.383

4. T3rroman92 - 1.205.021

5. rounders1912 - 1.197.829

6. gabriel75111 - 1.067.709

7. cerbokevin94 - 1.027.159

8. Gnep - 877.233

9. rasky10 - 811.409

10. ILReBianc0 - 785.344



Stadium Series 01 H - NL Hold'em 6 Max [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 636

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



Domenico 'scellone9477' Gala - €6.530

WARREN_BUFFETT - €4.490

marcotomas91 - €3.088

pokerdog1512 - €2.123

dontrytostopeme - €1.460

A.c.ghe - €1.004