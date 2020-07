Non solo Stadium Series nella domenica del poker online italiano. Si sono infatti giocati anche i soliti SuperSize Sunday, Super Sunday e Sunday Big. Ecco come sono andati...

Iniziamo con il torneo più cospicuo, il SuperSize Sunday da 50.000 euro garantiti (505 entries con 100 euro di buy in), dove sono rimasti in corsa 107 player. Al momento troviamo in testa 'OtEsSuB' che, con 310.427 gettoni virtuali, precede '9887229' (299.960) e 'antonellavitamia' (296.958). Tra i Top Ten anche 'DonPincion' (239.233), 'Dimenticato' (223.127), 'ROMPOSNAI' (205.118), 'omgfn4' (195.501), 'Themagishan66' (194.817), 'Agar77it' (193.426) e 'BIOHAZARD3' (192.543).



E passiamo al Super Sunday, da 15.575 euro di montepremi totale (175 entries con 100 euro di buy in), dove sono invece 62 i superstiti del Day1. A guidarli è 'supermario19' che ha accumulato quasi 200.000 gettoni. Seguono, nell'ordine, 'setablu' con 186.500, 'AleAsto2' con 152.970, 'zeus1999' con 133.373, '9terni9' con 133.009, 'CPA7000' con 132.908, 'assoking87' con 131.584, '_AssoAsso_14' con 123.254, 'vbcvbbbnnnnmnmm' con 119.414 e 'terry1905', decimo con 117.234.



Chiudiamo con il Sunday Big (30.000 euro di prize pool) dove l'ha già spuntata, al termine di quasi 8 ore di gioco, uno scatenato 'PeoplesBank' per 6.450 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'Michelenizza', runner up per 4.650 euro, mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio 'p0ch0sb1rr0', terzo classificato per 3.525 euro.



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei 3 tornei targati iPoker, Betaland (MicroGame) e 888poker:



SuperSize Sunday [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 505

Montepremi Totale: €50.000

Player Left: 107

TOP TEN DAY1



1. OtEsSuB - 310.427

2. 9887229 - 299.960

3. antonellavitamia - 296.958

4. DonPincion - 239.233

5. Dimenticato - 223.127

6. ROMPOSNAI - 205.118

7. omgfn4 - 195.501

8. Themagishan66 - 194.817

9. Agar77it - 193.426

10. BIOHAZARD3 - 192.543



Super Sunday [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 175

Montepremi Totale: €15.575

Player Left: 62

TOP TEN DAY1



1. supermario19 - 191.512

2. setablu - 186.500

3. AleAsto2 - 152.970

4. zeus1999 - 133.373

5. 9terni9 - 133.009

6. CPA7000 - 132.908

7. assoking87 - 131.584

8. _AssoAsso_14 - 123.254

9. vbcvbbbnnnnmnmm - 119.414

10. terry1905 - 117.234



The Sunday Big [€30.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 201

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



PeoplesBank - €6.450

Michelenizza - €4.650

p0ch0sb1rr0 - €3.525

F1SH882 - €2.625

0MAHAHAH - €1.800

Jas9992 - €1.500

ilmedievale6 - €1.200

PRT.Lobster - €891

aasino01 - €600