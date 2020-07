E' andato a 'cerbokevin94' il domenicale (Evento #02 High) targato Stadium Series. Ottimi anche 'Ri3nnev4plus', 'arcadio94' e Luigi Il-Giuglia D'Alterio, che si sono praticamente divisi l'Evento #03 High.

Stadium Series - Ma iniziamo il nostro report dal torneone della domenica, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 125 euro di buy in e da ben 125.000 euro di prize pool garantito (Evento #02 H), dove alla fine l'ha spuntata 'cerbokevin94'. Per il player di Cagli è arrivato un bottino da quasi 20.000 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'Slade32' (€16.771) e il terzo classificato 'gabriel75111' (€9.956).



Archiviato anche l'Evento #3 High, il No Limit Hold'em da 125 euro di buy in e da oltre 85.000 euro di prize pool. In questo caso 'Ri3nnev4plus' (€11.105), 'arcadio94' (€9.342) e Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio (€10.137) hanno scelto di non farsi male una volta eliminato il pericoloso Giacomo 'James90511' Grossi (€5.027). Niente accordo nemmeno per gli altri 2 regular Luca 'KILLUCK' Daelli (€2.572) e Olsi 'olhack' Lala (€942) che si sono rispettivamente piazzati al sesto e al nono posto.



Successi, infine, per 'TuSiCheAless' (€5.820) nel No Limit Hold'em da 30 euro di buy in (Evento #03 M) e per 'VaiSempreTu' (€2.028), dopo un mega deal a 8 siglato con 'JackVincen' (€1.190), 'VIRUS2711' (€2.627), 'Quasimodo130' (€2.374), 'daniele878' (€1.763), 'pellicano13' (€1.594), RetroRockets (€1.848) e 'vimart78' (€1.101), nel No Limit Hold'em da 10 euro di buy in (Evento #03 L).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Giocato l'Evento #03 (High, Medium, Low) delle Stadium Series



I numeri più importanti dei 2 tornei High:



Stadium Series 02 H - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€125.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 436

Montepremi Totale: €125.000

Final Table Pay Out



cerbokevin94 - €19.370

Slade32 - €16.771

gabriel75111 - €9.956

rupture28 - €7.445

rounders1912 - €5.263

pastaEerba - €4.308

MARIETTOZENA - €2.969

MyT1m3isNow - €2.161



Stadium Series 03 H - NL Hold'em [€50.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 756

Montepremi Totale: €85.050

Final Table Pay Out



Ri3nnev4plus - €11.105*

arcadio94 - €9.342*

Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €10.137*

Giacomo 'James90511' Grossi - €5.027

BaDrUnNer96 - €3.596

Luca 'KILLUCK' Daelli - €2.572

F.Fazi - €1.840

piccicomoo - €1.316

Olsi 'olhack' Lala - €942



*Deal