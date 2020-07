Secondo resoconto sui domenicali del poker online italiano. Bel colpo per 'Dimenticato' che si è imposto nel SuperSize Sunday. E' andato a segno anche 'mlupin89', primo nel Super Sunday.

Iniziamo con il SuperSize Sunday, da 50.000 euro garantiti (505 entries con 100 euro di buy in), dove alla fine l'ha spuntata 'Dimenticato'. Per lui è arrivato un bottino da quasi 10.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'bingzula' (€6.125), 'ROMPOSNAI' (€4.250), 'greenbronx' (€3.250), 'AntonioScardi' (€2.500), 'BIOHAZARD3' (€1.850), 'antonellavitamia' (€1.350), 'K1Ar00no8' (€1.100) e il regular Fabrizio 'f4brywct' Privitera (€850).



Sono andati invece a 'mlupin89', che ha superato in heads up 'I_Mr_U_Bean' (€2.503), i 3.483 euro proposti dal Super Sunday (175 entries per 15.575 euro di montepremi totale). Sul podio è salito pure 'vitosiero00' (€1.763) mentre si è ritrovato out poco prima 'vbcvbbbnnnnmnmm' (€1.268). Final table per 'clapio' (€892), 'biondog0' (€676), 'Dariokil6990' (€512), 'AleAsto2' (€388) e 'dariobacca0' (€301).



E ieri sera si è giocato anche la versione Special del Big daily (20.000 euro garantiti) che ha registrato, dopo oltre 7 ore di gioco, l'acuto di 'Gullnuts8' (€3.719) ai danni del compagno di deal 'JOKER75Alex' (€3.733). I 2 si sono accordati una volta eliminati i rivali 'Yesdisi3' (€2.3619, 'copcin61' (€1.750), 'tostovip' (€1.221), 'FolderG0' (€940), 'G.M.cheff94' (€711), 'Joex889' (€531) e 'Nanojhon16' (€411).



I numeri più importanti dei 3 tornei targati iPoker, Betaland (MicroGame) e 888poker:



SuperSize Sunday [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 505

Montepremi Totale: €50.000

Final Table Pay Out



Dimenticato - €9.750

bingzula - €6.125

ROMPOSNAI - €4.250

greenbronx - €3.250

AntonioScardi - €2.500

BIOHAZARD3 - €1.850

antonellavitamia - €1.350

K1Ar00no8 - €1.100

f4brywct - €850



Super Sunday [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 175

Montepremi Totale: €15.575

Final Table Pay Out



mlupin89 - €3.483

I_Mr_U_Bean - €2.503

vitosiero00 - €1.763

vbcvbbbnnnnmnmm - €1.268

clapio - €892

biondog0 - €676

Dariokil6990 - €512

AleAsto2 - €388

dariobacca0 - €301



The Big daily Special [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 131

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



Gullnuts8 - €3.719*

JOKER75Alex - €3.733*

Yesdisi3 - €2.361

copcin61 - €1.750

tostovip - €1.221

FolderG0 - €940

G.M.cheff94 - €711

Joex889 - €531

Nanojhon16 - €411



*Deal