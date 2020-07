Archiviata la terza giornata delle Stadium Series. Il colpo migliore l'ha piazzato il player '127.0.0.x' che si è preso l'High dopo aver superato al Final Table rivali del calibro di Giampaolo 'GIAMP7608' Puglia, Domenico 'domenlan' Lando e Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio.

Stadium Series - E' andato quindi a '127.0.0.x' l'Evento #04 High, il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 125 euro di buy in e da oltre 66.000 euro di montepremi totale (590 entries). Il player siciliano, di Messina, ha superato in volata 'bigstabian' (€4.911), 'Stich2019' (€3.780), Giampaolo 'GIAMP7608' Puglia (€2.532), Domenico 'domenlan' Lando (€2.069) e Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio (€2.657) e si è messo così in tasca più di 10.600 euro tra prima moneta e taglie.



Successo invece per 'PR0PRI0LUI' nel torneo Medium, quello che metteva in palio 36.018 euro con un buy in da 30 euro (1.334 enries). Per lui è arrivato un bottino da 4.427 euro al termine dell'heads up vinto contro 'facilemitch' (€2.602). Sul podio è salito pure 'Spl1tPot95' (€1.399) mentre si è fermato sul più bello 'ricj1994' (€1.407) che ha preceduto nel pay out gli altri 2 finalisti 'carlo_d93' (€445) e 'sapy000' (€812).



E proprio quest'ultimo si è fatto vedere anche nel Low, il torneo da 10 euro di buy in e da 30.582 euro di prize pool (3.398 entries). Lo scatenato 'sapy000' ha infatti bruciato allo sprint il buon Nikol 'barabbic' Babic (€2.032) e si è aggiudicato i 1.766 euro della prima moneta più altri 1.379 euro in taglie. Sesto posto per l'altro regular Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino (€557).





Nikol 'barabbic' Babic



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Stadium Series 04 H - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 590

Montepremi Totale: €66.375

Final Table Pay Out



127.0.0.x - €10.627

bigstabian - €4.911

Stich2019 - €3.780

Giampaolo 'GIAMP7608' Puglia - €2.532

Domenico 'domenlan' Lando - €2.069

Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €2.657



Stadium Series 04 M - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.334

Montepremi Totale: €36.018

Final Table Pay Out



PR0PRI0LUI - €4.427

facilemitch - €2.602

Spl1tPot95 - €1.399

ricj1994 - €1.407

sapy000 - €812

carlo_d93 - €445



Stadium Series 04 L - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.398

Montepremi Totale: €30.582

Final Table Pay Out



sapy000 - €3.145

Nikol 'barabbic' Babic - €2.032

MC19081982 - €1.152

GreendesireD - €989

daniele67500 - €610

Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - €557