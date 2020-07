Di nuovo a segno 'JOKER75Alex' nel Big Daily. Ottimi colpi anche per 'Sculamianchetu' nel Super Martedì Rebuy e per 'tiffaniambeone' nel Money Light. Ecco il resoconto...

Partiamo dal Big Daily (109 euro di buy in e 15.000 euro di prize pool garantito) dove si è messo ancora una volta in mostra un super 'JOKER75Alex'. Il runner up di ieri, che aveva incassato più del vincitore, si è migliorato centrando stavolta il primo posto, ai danni di 'simoncina22' (€2.550) e 'GraNdeDario' (€1.844), per altri 3.525 euro.



E' andato invece a 'Sculamianchetu' il Super Rebuy (344 entries con 20 euro di buy in) del martedì sera. Per lui è arrivata una moneta, davvero niente male, da 2.825 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche '17LUGLIO2020' (€1.757), 'n0b0dyc4ns4v3y0u' (€1.240), 'SvalvolatoCt' (€923), 'OMNproject' (€717), 'MarcoKQ' (€537), 'demon1975' (€400), 'coccodonk' (€317)e 'InPrimaLineA' (€248).



Chiudiamo con il Money Light (5.000 euro di montepremi garantito) dove, dopo oltre 6 ore di gioco, l'ha spuntata 'tiffaniambeone' per 1.118 euro. Ha provato a fermarlo in tutti i modi 'suditalia' che si è comunque preso gli 804 euro del secondo posto. Sul podio è salito pure 'JHONWICK3', terzo per 566 euro, mentre si è fermato sul più bello 'leadyfanysimo' (€407).



Per tutti le altre notizie sull'online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Non solo Stadium Series nella serata di ieri...



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei targati 888poker, iPoker e Betaland (MicroGame):



The Big Daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 88

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



JOKER75Alex - €3.525

simoncina22 - €2.550

GraNdeDario - €1.844

credswapdef. - €1.326

Tarzanello93 - €938

domenico9696 - €735

Jas9992 - €555

FedecK - €435

WhaTisL0v3 - €375



Super Martedì Rebuy [€12.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 344

Montepremi Totale: €13.781

Final Table Pay Out



Sculamianchetu - €2.825

17LUGLIO2020 - €1.757

n0b0dyc4ns4v3y0u - €1.240

SvalvolatoCt - €923

OMNproject - €717

MarcoKQ - €537

demon1975 - €400

coccodonk - €317

InPrimaLineA - €248



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 196

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



tiffaniambeone - €1.118

suditalia - €804

JHONWICK3 - €566

leadyfanysimo - €407

cellaelena00 - €287

michaeljordan11 - €217

stopinbetforever - €165

crascbandicut - €125

limatolabic - €96