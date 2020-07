Successi alle Stadium Series per 'ringhio9002', 'PR0PRI0LUI' e 'filippo1967'. Il Need for Speed l'ha invece vinto Alessandro 'aleppp' Giannelli dopo aver siglato un deal alla pari con 'sciaoandre85'.

Ma iniziamo dall'Evento #05 (No Limit Hold'em) delle Stadium Series. Nella parte alta del torneo, l'High da 125 euro di buy in e da oltre 50.000 euro di montepremi totale (458 entries), l'ha spuntata 'ringhio9002' per 8.772 euro di bottino. Il player di Ponsacco si è imposto al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'Gibozza' (€6.439), il terzo classificato 'gabrielepat' (€4.727) e i 2 pro Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€1.373) e Massimiliano 'madmaxforti' Forti (€1.008) che hanno rispettivamente chiuso in settima e ottava posizione.



E' andato invece allo scatenato 'PR0PRI0LUI' (€4.553) il torneo Medium da 30.078 euro di prize pool (1.114 entries con 30 euro di buy in). Il già vincitore dell'Evento #04 M si è consesso il clamoroso bis grazie allo sprint decisivo piazzato ai danni dei rivali 'Easyraise86' (€3.227), 'hopehope10' (€2.288), 'Giacky10' (€1.623), 'GAMAU71' (€1.150), 'A.Patrizi' (€816), 'tony481' (€578), 'assone304' (€410) e 'capannella' (€291).



Bel colpo anche per 'filippo1967' che si è messo in tasca i 3.570 euro proposti dal torneo Low (2.876 entries con 10 euro di buy in) dove si sono ben comportati i regular Marco 'Peraz77' Perra (€865) e Mirco 'lupetto7ct83' Urso (€426).



Chiudiamo il nostro report con il solito Need for Speed Turbo, da 100 euro di buy in (111 entries per 9.990 di montepremi), che stavolta ha registrato il trionfo con deal di Alessandro 'aleppp' Giannelli. Il grinder toscano si è accordato con 'sciaoandre85', per 2.009 euro di vincita a testa, una volta eliminato il terzo incomodo 'pipolo96' (€1.265).



Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci, tra i protagonisti dell'Evento #05 High



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Stadium Series 05 H - NL Hold'em [€40.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 458

Montepremi Totale: €51.525

Final Table Pay Out



ringhio9002 - €8.772

Gibozza - €6.439

gabrielepat - €4.727

pasticcino00 - €3.471

enrighost - €2.548

cantalupense - €1.870

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €1.373

Massimiliano 'madmaxforti' Forti - €1.008

re10509 - €740



Stadium Series 05 M - NL Hold'em [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.114

Montepremi Totale: €30.078

Final Table Pay Out



PR0PRI0LUI - €4.553

Easyraise86 - €3.227

hopehope10 - €2.288

Giacky10 - €1.623

GAMAU71 - €1.150

A.Patrizi - €816

tony481 - €578

assone304 - €410

capannella - €291



Stadium Series 05 L - NL Hold'em [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.876

Montepremi Totale: €25.884

Final Table Pay Out



filippo1967 - €3.570

PERRYYYYYYY - €2.503

franchino620 - €1.757

sifrasim - €1.233

Marco 'Peraz77' Perra - €865

Junona13 - €607

Mirco 'lupetto7ct83' Urso - €426

carpax133 - €299

Capitanfede1 - €210



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 111

Montepremi Totale: €9.990

Final Table Pay Out



Alessandro 'aleppp' Giannelli - €2.009*

sciaoandre85 - €2.009*

pipolo96 - €1.265

Jn.Frusciante - €936

vincio204 - €693

reyrouge - €513

mitroa - €380

tek699 - €281

Banconiere - €248



*Deal