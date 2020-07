Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del mercoledì sera con i risultati del Big Daily, Super Deep e Money Light.

Iniziamo con il Big Daily, da 15.000 euro di prize pool, che ha registrato l'acuto di uno scatenato 'richXmond'. Per lui è arrivata una moneta da ben 3.516 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco anche 'Dottor.Smith' (€2.550), '._Eiffell_.' (€1.844), 'm4g1c99' (€1.335), 'luna1929' (€938), 'G.M.cheff94' (€726), 'ToujoursMoi' (€555), 'D3n1sK4PP21' (€435) e 'Tarzanello93' (€375).



E passiamo al Super Mercoledì Deep, da 20 euro di buy in (396 entries per quasi 7.000 euro di montepremi totale), contrassegnato stavolta dallo sprint vincente piazzato da 'OmgLaprooofit' (€1.429) ai danni del runner up 'BIMBODORO' (€889) e del terzo classificato 'KrenDeLek' (€627). Si è fermato invece ad un passo dal podio 'rinascita29' (467).



Chiudiamo con il Money Light, da 25 euro di buy in e da 5.000 euro di montepremi garantito, dove dopo quasi 7 ore di gioco si è imposto 'MolinBet', primo per poco più di 1.000 euro, su 'goldenKing' (€785), 'introna900' (€553), 'Claude779' (€398), 'centodenti' (€276), 'recuta966' (€206), '_cl4udi0_' (€153), 'pietrvelle0' (€114) e 'markio' (€86).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei targati 888poker, iPoker e Betaland (MicroGame):



The Big Daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 105

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



richXmond - €3.516

Dottor.Smith - €2.550

._Eiffell_. - €1.844

m4g1c99 - €1.335

luna1929 - €938

G.M.cheff94 - €726

ToujoursMoi - €555

D3n1sK4PP21 - €435

Tarzanello93 - €375



Super Mercoledì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 396

Montepremi Totale: €6.970

Final Table Pay Out



OmgLaprooofit - €1.429

BIMBODORO - €889

KrenDeLek - €627

rinascita29 - 467

9334443 - €362

robybaras87 - €272

fame97 - €202

Barnabi87 - €160

9100452 - €125



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 218

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



MolinBet - €1.094

goldenKing - €785

introna900 - €553

Claude779 - €398

centodenti - €276

recuta966 - €206

_cl4udi0_ - €153

pietrvelle0 - €114

markio - €86