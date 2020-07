Non solo Stadium Series nel giovedì sera del poker online made in Italy. Si sono infatti giocati il Big Daily, Super Master 6 Max e Money Light. Ecco come sono andati...

Partiamo dal torneo più cospicuo, il Big Daily da 15.000 euro garantiti (105 entries con 109 euro di buy in), che ha registrato l'exploit di 'ALEKallonisQ'. Per il vincitore è arrivata una prima moneta da 3.516 euro al termine di un Final Table in cui erano in corsa anche 'UPROFSSOR888' (€2.550), '1d0l0p3zz4' (€1.853), 'simoncina22' (€1.335), Andrea 'Andreapini88' Pini (€929), 'carletto59' (€735), 'Limphistory' (€546), 'tostovip' (€426) e 'OMG.J.Daniel' (€366).



Sono andati invece a 'saywhatagain', che ha superato in heads up il comunque positivo 'Killuifuplay1' (€1.537), i 2.525 euro proposti dal Super Master 6 Max (122 entries per 10.980 euro di prize pool). Sul podio è salito pure 'Andreacigna' (€1.153) mentre si sono fermati sul più bello 'jjbruno14jj' (€878), 'Mi3barellaisia' (€659) e 'Shkerzy10' (€494).



E chiudiamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online con il Money Light da 25 euro di buy in e da 5.000 euro di montepremi garantito dove, dopo oltre 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'Robertina66', per 1.118 euro di bottino, su 'cerqua97' (€804), '__The_Only__' (€566), 'antonemmi0' (€407), 'danyax01' (€287), 'romolo1990' (€217), 'Sh1pAnK' (€165), Jurij 'Gliaglia80' Naponiello (€125) e 'QUEENQUEEN86' (€96).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Successi per 'ALEKallonisQ', 'saywhatagain' e 'Robertina66'



I numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big Daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 105

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



ALEKallonisQ - €3.516

UPROFSSOR888 - €2.550

1d0l0p3zz4 - €1.853

simoncina22 - €1.335

Andrea 'Andreapini88' Pini - €929

carletto59 - €735

Limphistory - €546

tostovip - €426

OMG.J.Daniel - €366



Super Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 122

Montepremi Totale: €10.980

Final Table Pay Out



saywhatagain - €2.525

Killuifuplay1 - €1.537

Andreacigna - €1.153

jjbruno14jj - €878

Mi3barellaisia - €659

Shkerzy10 - €494



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 184

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



Robertina66 - €1.118

cerqua97 - €804

__The_Only__ - €566

antonemmi0 - €407

danyax01 - €287

romolo1990 - €217

Sh1pAnK - €165

Jurij 'Gliaglia80' Naponiello - €125

QUEENQUEEN86 - €96