Shot per Fabrizio 'Asky16' Petroni nel No Limit Hold'em 6 Max High delle Stadium Series. Sono andati invece a 'bigSandrone' ed 'elmas2' i tornei Medium e Low. Intanto è tornato in action il grande Dario 'D.Minieri' Minieri che ha chiuso quarto nel Need for Speed vinto da Suckkkkk.

Ma iniziamo il nostro report dall'Evento #07, il No Limit Hold'em 6 Max, delle Stadium Series. Nel torneo High, quello che metteva in palio più di 35.000 euro con un buy in da 125 euro (318 entries), l'ha spuntata il sempre ottimo Fabrizio 'Asky16' Petroni. Il regular della provincia di Napoli, per la precisione di Giugliano, si è sbarazzato in heads up del comunque positivo Andrea 'andremonta92' Montanar (€4.528) e si è assicurato così i quasi 6.400 euro del bottino.



E' andato invece a 'bigSandrone', primo per 2.385 euro, la parte media (1.016 entries per 27.432 euro di montepremi totale) dell'Evento. In questo caso il player lombardo si è imposto dopo aver siglato un affollato deal a 5 con gli altri finalisti 'grandeguru' (€2.459), 'germa95' (€2.035), 'sloon83' (€2.197), 'alexefra' (€2.465) e 'franky82525' (€655). Sesto posto, senza accordo, per 'franky82525' (€655).



Successo infine per 'elmas2', che è sceso a patti prima dell'heads up con 'Pizza&Fic698' (€2.848), nel torneo Low da 10 euro di buy in e da 26.280 euro di prize pool (2.920 entries).



E ieri sera si è giocato anche il solito Need for Speed Turbo (71 entries con 100 euro di buy in) che stavolta ha registrato lo sprint vincente di 'Suckkkkk' (€1.888) piazzato ai danni del runner 'bigstabian' (€1.257) e del terzo classificato 'PierBeba' (€837). Da segnalare il quarto posto centrato dal redivivo Dario 'D.Minieri' Minieri (€558).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Dario 'D.Minieri' Minieri

I numeri più importanti dei 4 tornei:



Stadium Series 07 H - NL Hold'em 6 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 318

Montepremi Totale: €35.775

Final Table Pay Out



Fabrizio 'Asky16' Petroni - €6.394

Andrea 'andremonta92' Montanar - €4.528

dark side798 - €3.207

@rm@ndo90 - €2.272

I_owned_u_87 - €1.609

Pazzox19 - €1.139



Stadium Series 07 M - NL Hold'em 6 Max [€25.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.016

Montepremi Totale: €27.432

Final Table Pay Out



bigSandrone - €2.385*

grandeguru - €2.459*

germa95 - €2.035*

sloon83 - €2.197*

alexefra - €2.465*

franky82525 - €655



*Deal



Stadium Series 07 L - NL Hold'em 6 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.920

Montepremi Totale: €26.280

Final Table Pay Out



elmas2 - €3.248*

Pizza&Fic698 - €2.848*

napiray - €1.707

tomymonreale - €1.174

SNUCCI_8 - €807

bodisub - €555



*Deal



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 71

Montepremi Totale: €6.390

Final Table Pay Out



Suckkkkk - €1.888

bigstabian - €1.257

PierBeba - €837

Dario 'D.Minieri' Minieri - €558

MrMarlboro94 - €371

Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €327

JamesB10fcp - €287

@rm@ndo90 - €253

a1B8 - €222