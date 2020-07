Venerdì sera da protagonista per 'Limphistory' che si è imposto nel Big Daily. A segno anche 'ilferrante' nel Super Deep e 'danyax01' nel Money Light. Ecco il resoconto...

Iniziamo il nostro secondo e ultimo report sui tornei online dal Big Daily (109 euro di buy in e 12.000 euro di prize pool garantito), targato 888poker, che è stato contrassegnato dall'exploit di 'Limphistory'. Per lui è arrivata una prima moneta da 2.820 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'Michelenizza' (€2.040) e il terzo classificato 'FolderG0' (€1.482).



Sono andati invece a 'ilferrante', che ha battuto in heads up 'irican06' (€812), i 1.306 euro proposti dal Super Venerdì Deep (362 entries con 20 euro di buy in) del network iPoker. Sul podio è salito pure 'M1RC4L' (€573) mentre ha chiuso quarto 'tonygass0' (€427) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'tama62' (€331), 'OMBROMAXX' (€248), 'qsnfsod' (€185), 'Karmico' (€147) e 'PeppeMello' (€115).



E chiudiamo, come spesso accade, con il Money Light (25 euro di buy in e 5.000 euro di montepremi garantito) di Betaland (MicroGame) dove, dopo quasi 7 ore di gioco, l'ha spuntata uno scatenato 'danyax01', per 1.118 euro di bottino, su 'SANTAMARIA75' (€804), 'JokerPoker57' (€566), 'player1994' (€407), 'QUEENQUEEN86' (€287), 'Aleks800' (€217), 'b1cricem' (€165), 'maci22' (€125) e Gabriele 'KingMAvE911' Re (€96).



I numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big Daily [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 82

Montepremi Totale: €12.000

Final Table Pay Out



Limphistory - €2.820

Michelenizza - €2.040

FolderG0 - €1.482

ORAVEDRAI - €1.068

fabdelbono - €750

anonimus996 - €588

salv4pel - €444

nickaa47 - €348

Tortellinho - €300



Super Venerdì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 362

Montepremi Totale: €6.371

Final Table Pay Out



ilferrante - €1.306

irican06 - €812

M1RC4L - €573

tonygass0 - €427

tama62 - €331

OMBROMAXX - €248

qsnfsod - €185

Karmico - €147

PeppeMello - €115



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 182

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



danyax01 - €1.118

SANTAMARIA75 - €804

JokerPoker57 - €566

player1994 - €407

QUEENQUEEN86 - €287

Aleks800 - €217

b1cricem - €165

maci22 - €125

Gabriele 'KingMAvE911' Re - €96