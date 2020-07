Secondo resoconto sui tornei online del sabato sera. Si è chiuso con un deal quasi alla pari, tra 'OMG.J.Daniel' e 'ORAVEDRAI', il Dragon. Niente accordi invece nel Super Deep e nel Money Light dove l'hanno spuntata 'ALLINalBUIO89' e 'FrancescoTenag00'.

Deal a 2 quindi nel The Dragon da 125 euro di buy in e da 15.000 euro di prize pool garantito (73 entries). 'OMG.J.Daniel' (€3.103) e 'ORAVEDRAI' (€2.962) hanno infatti scelto di non farsi male una volta finiti fuori dai giochi gli altri finalisti 'selmen' (€1.843), 'T0034SY' (€1.325), 'Nanojhon16' (€938), 'salv4pel' (€725), 'edofatto' (€555), 'JOKER75Alex' (€435) e 'romeis09' (€365).



Successo pieno invece per 'ALLINalBUIO89' nel Super Sabato Deep da 20 euro di buy in e da 4.734 euro di montepremi totale (269 entries). Per il vincitore è arrivato un bottino da poco più di 1.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'ilferrante' (€627), 'pokerobin860' (€450), 'salentob' (€343), 'Sacresto' (€260), 'Nuts1sta' (€199), 'boxvi' (€147), 'sorpresamara' (€118) e 'ArabaFenice980' (€95).



E si è imposto in maniera netta pure 'FrancescoTenag00', primo per 914 euro, nel Money Light da 4.000 euro garantiti (134 entries con 25 euro di buy in).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati della altre poker room



I numeri più importanti dei 3 tornei targati iPoker, 888poker e Betaland (MicroGame):



The Dragon [€15.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 73

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



OMG.J.Daniel - €3.103*

ORAVEDRAI - €2.962*

selmen - €1.843

T0034SY - €1.325

Nanojhon16 - €938

salv4pel - €725

edofatto - €555

JOKER75Alex - €435

romeis09 - €365



*Deal



Super Sabato Deep [€4.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 269

Montepremi Totale: €4.734

Final Table Pay Out



ALLINalBUIO89 - €1.018

ilferrante - €627

pokerobin860 - €450

salentob - €343

Sacresto - €260

Nuts1sta - €199

boxvi - €147

sorpresamara - €118

ArabaFenice980 - €95



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 134

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



FrancescoTenag00 - €914

Dwan76 - €653

1raffaele72 - €470

spitfire63 - €340

flashsg1 - €243

LV001C7633 - €186

sgfede - €144

Sguardooo - €112

monti145 - €89