Domenica sera piena d'impegni per gli amanti dei tornei online. Oltre agli Eventi delle Stadium Series si sono infatti giocati il Sunday High Roller e il solito Need for Speed Turbo. Ecco il report...

Partiamo dai 6 tornei targati Stadium Series e nel dettaglio dai 2 High che mettevano rispettivamente in palio 150.000 e 55.620 euro in montepremi. Nel No Limit Hold'em 8 Max da 125 euro di buy in (Evento #10 High) l'ha spuntata il buon Alessandro 'veneis' Benazzo, primo per 18.782 euro di bottino, sui compagni di deal 'VaiSempreTu' (€16.694) e 'Sk1llsg4m3' (€14.460).



E' andato invece a 'Gioemil71', che si è assicurato un premio complessivo da 8.103 euro, il No Limit Hold'em Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #09 High). Il regular di Rofrano, provincia di Salerno, si è imposto al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa 'aasino01' (€4.184), 'CASINOB0SS' (€2.491), 'carisoli' (€1.997), 'unicorno85' (€1.611), Fabrizio 'Asky16' Petroni (€756), Mario 'coinflip21' Carrascon (€828), 'AnonymousGL' (€860) e 'Fisioter91' (€331).



Successi anche per 'M.Ghiglione' (5.217) e Filippo '19JAHJAH92' Zanandrea (€3.718) nella parte media dei 2 eventi e per 'Moshmanidol' (€4.130) e 'Cygnus_23' (€1.490), dopo un accordo a 4 con 'Tulipano88' (€1.164), 'MrDDKola' (€1.033) e 'mimmo cola' (€1.115), nei 2 tornei Low.



E ieri sera si sono chiusi con un deal anche il Sunday High Roller e il solito Need for Speed Turbo. Nel torneo da 250 euro di buy in e da 25.000 euro di prize pool garantito sono scesi a patti 'germa95' (€4.426), Giacomo 'James90511' Grossi' (€4.426) e 'GiaNMy7' (€4.426) dopo l'uscita di scena degli altri finalisti Alessio 'AleAsto2' Astone (€2.441), Luca 'delfo182' Delfino (€1.837), 'raveon23888' (€1.382), Domenico 'scellone9477' Gala (€1.040), Domenico 'ddomenico' Drammis (€783) e 'Xhungryf1shX' (€783).



In quello da 100 euro di buy in e da 13.320 euro di montepremi totale sono stati 'majiko15' e ancora una volta lo scatenato Giacomo 'James90511' Grossi a dividersi i primi 2 premi per una vincita da 2.431 euro a testa.



I numeri più importanti dei tornei disputati ieri sera:



Stadium Series 10 H - NL Hold'em 8 Max [€150.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 1.212

Montepremi Totale: €150.000

Final Table Pay Out



Alessandro 'veneis' Benazzo - €18.782*

VaiSempreTu - €16.694*

Sk1llsg4m3 - €14.460*

DesireToWin8 - €8.144

vale.ace7 - €5.805

balbo83 - €4.138

VentoDallEst - €2.950

blz2412 - €2.103



*Deal



Stadium Series 09 H - NL Hold'em Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.236

Montepremi Totale: €55.620

Final Table Pay Out



Gioemil71 - €8.103

aasino01 - €4.184

CASINOB0SS - €2.491

carisoli - €1.997

unicorno85 - €1.611

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €756

Mario 'coinflip21' Carrascon - €828

AnonymousGL - €860

Fisioter91 - €331



Stadium Series 10 M - NL Hold'em 8 Max [€35.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.303

Montepremi Totale: €35.181

Final Table Pay Out



M.Ghiglione - 5.217

john_pera69 - €3.718

Marco 'Granbasso' Baglioni - €2.650

Lukazzo90 - €1.889

madda4ever - €1.347

lollissimi - €960

progamehrr96 - €684

Andrea 'Papuasiano' Briganti - €488



Stadium Series 09 M - NL Hold'em Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.877

Montepremi Totale: €33.786

Final Table Pay Out



Filippo '19JAHJAH92' Zanandrea - €4.054

SirTrip94 - €2.287

franky82525 - €1.972

Federico 'cirillofe' Cirillo - €1.044

Alessio 'SmartTrave' Traverso - €768

Danilo 'perfidio' Pianeta - €612

clabig2 - €610

Spacc94 - €317

StrongFlushy - €173



Stadium Series 10 L - NL Hold'em 8 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.962

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



Moshmanidol - €4.130

dark side798 - €2.943

Mollibus - €2.098

framax56 - €1.495

Dario 'Trazaman' Amato - €1.066

Blasco92 - €760

Jedaias27 - €542

thebest1987 - €386



Stadium Series 09 L - NL Hold'em Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €5

Entries: 3.919

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



Cygnus_23 - €1.490*

Tulipano88 - €1.164*

MrDDKola - €1.033*

mimmo cola - €1.115*

dark side798 - €473

mrsmile1987 - €314

cetti61 - €285

ketty52 - €139

cazzebbomba - €268



*Deal



Sunday High Roller [€25.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 104

Montepremi Totale: €25.000

Final Table Pay Out



germa95 - €4.426*

Giacomo 'James90511' Grossi - €4.426*

GiaNMy7 - €4.426*

Alessio 'AleAsto2' Astone - €2.441

Luca 'delfo182' Delfino - €1.837

raveon23888 - €1.382

Domenico 'scellone9477' Gala - €1.040

Domenico 'ddomenico' Drammis - €783

Xhungryf1shX - €783



*Deal



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 148

Montepremi Totale: €13.320

Final Table Pay Out



majiko15 - €2.431*

Giacomo 'James90511' Grossi - €2.431*

BIGMADDA - €1.568

RCRSTL92 - €1.179

Simone 'spera91' Speranza - €886

GeNNaRuleZ - €666

Michele 'smaikol93' Guerrini - €501

marghe1956mi - €377

sapy000 - €283



*Deal