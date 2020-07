Secondo resoconto sui domenicali del poker online made in Italy. Ottimi 'VividWiseAs' e 'cellaelena00' che si sono presi la vetta nel SuperSize Sunday e nel Super Sunday. Già archiviati invece il Sunday Big e il Sunday High Roller giocati in versione Sale.

Ma iniziamo dai 2 tornei rimasti in sospeso. Nel SuperSize Sunday, da 40.000 euro garantiti, sono rimasti in corsa 88 player unici su 409 entries totali. Al momento troviamo in testa 'VividWiseAs' che, grazie a uno stack da 312.105 gettoni virtuali, si è messo dietro 'DANGEROUSs12', secondo con 303.943, e 'LorenzoMusolini', terzo con 242.971. Seguono, nell'ordine, 'MyT1m3isNow' con 215.356, 'Indi2015' con 203.865, 'Runittwice96' con 167.714, 'D0nTelLMama' con 164.622, 'Follettorosso' con 161.351, 'Ayamu' con 156.002 e 'pirata9090', decimo con 151.176.



C'è invece 'cellaelena00', con 154.240 gettoni, al comando dei 64 left del Super Sunday da 15.000 euro garantiti. Alle sue spalle si è fatto strada 'rucksack' con 131.644 mentre ha chiuso terzo nel count, con 126.655, il buon Alberto 'Everbrun' Cigliano. Tra i migliori ci sono anche 'mariachi9' (121.061), 'antonemmi0' (119.860), 'milab' (114.776), 'AleAsto2' (111.140), 'HaiFattoilRipassino' (103.546), 'dariuccio5' (99.244) e 'taccaspillo' (98.647).



E passiamo ai 2 tornei già archiviati, il Sunday Big e il Sunday High Roller giocati in versione Sale. Nel primo, che metteva in palio 30.000 euro con 55 euro di buy in, si è imposto 'thegame_86' (€6.150) su 'F1SH882' (€4.495), 'KidPokerPPP' (€3.390), Rino 'zuchillo88' Fusco (€2.550), 'C4PIT4NO' (€1.770), 'neveraflip90' (€1.345), 'bruno99xxiv' (€1.050), 'BALENGO93' (€750) e 'WhaTisL0v3' (€525).



Nel secondo, che proponeva più di 27.000 euro di prize pool grazie ai 176 iscritti (125 euro di buy in), l'ha spuntata 'IMP4VIDUSSSS' (€5.811) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche i rivali 'sinenick' (€4.189), 'pesceSqualo' (€3.176), 'luna1929' (€2.365), 'RiccardoQ7' (€1.622), 'Blissey94' (€1.351), '_Skill_Game' (€1.081), '38461419282' (€811) e 'pertugio7' (€533).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati degli altri domenicali



I numeri più importanti dei 4 tornei targati iPoker, Betaland (MicroGame) e 888poker:



SuperSize Sunday [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 409

Montepremi Totale: €40.000

Player Left: 88

TOP TEN DAY1



1. VividWiseAs - 312.105

2. DANGEROUSs12 - 303.943

3. LorenzoMusolini - 242.971

4. MyT1m3isNow - 215.356

5. Indi2015 - 203.865

6. Runittwice96 - 167.714

7. D0nTelLMama - 164.622

8. Follettorosso - 161.351

9. Ayamu - 156.002

10. pirata9090 - 151.176



Super Sunday [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 156

Montepremi Totale: €15.000

Player Left: 64

TOP TEN DAY1



1. cellaelena00 - 154.240

2. rucksack - 131.644

3. Alberto 'Everbrun' Cigliano - 126.655

4. mariachi9 - 121.061

5. antonemmi0 - 119.860

6. milab - 114.776

7. AleAsto2 - 111.140

8. HaiFattoilRipassino - 103.546

9. dariuccio5 - 99.244

10. taccaspillo - 98.647



Sunday Sale Big [€30.000 GTD]

Buy-in: €55

Entries: 396

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



thegame_86 - €6.150

F1SH882 - €4.495

KidPokerPPP - €3.390

Rino 'zuchillo88' Fusco - €2.550

C4PIT4NO - €1.770

neveraflip90 - €1.345

bruno99xxiv - €1.050

BALENGO93 - €750

WhaTisL0v3 - €525



Sunday Sale High Roller [€20.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 176

Montepremi Totale: €27.027

Final Table Pay Out



IMP4VIDUSSSS - €5.811

sinenick - €4.189

pesceSqualo - €3.176

luna1929 - €2.365

RiccardoQ7 - €1.622

Blissey94 - €1.351

_Skill_Game - €1.081

38461419282 - €811

pertugio7 - €533