Secondo resoconto sui tornei online con i risultati dei 2 domenicali, il SuperSize Sunday e il Super Sunday, e del Big daily Special.

Partiamo dal SuperSize Sunday, da 40.000 euro garantiti (409 entries con 100 euro di buy in), dove alla fine si è imposto 'MyT1m3isNow'. Per lui è arrivata una moneta da 8.200 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'mies901' (€5.100), 'LorenzoMusolini' (€3.600), 'Giocatore000' (€2.680), 'marrapfefedex' (€2.080), 'Follettorosso' (€1.560), 'tmmgpp96' (€1.160), '7679052505313039' (€920) e 'Indi2015' (€720).



Sono andati invece a 'dariuccio5', che ha battuto in heads up 'milab' (€2.448), i 3.429 euro proposti dal Super Sunday (15.000 euro garantiti). Sul podio è salito pure 'aniellolamonica' (€1.761) mentre ha chiuso quarto 'aleilrosso' (€1.277). Soltanto nono/a il chipleader del Day1 'cellaelena00' che si è comunque consolato/a con un premio da 335 euro.



E ieri sera si è giocato anche la versione Special del Big daily (20.000 euro garantiti) che ha registrato, dopo oltre 7 ore di gioco, la vittoria con deal di 'FolderG0', per 3.492 euro di bottino, su 'Maloku87' (€3.195) e 'D3n1sK4PP21' (€3.154). I 3 hanno deciso di siglare l'accordo una volta eliminati gli altri finalisti 'Karmartur' (€1.750), 'LadyBingo' (€1.230), 'UPROFSSOR888' (€940), 'anonimus996' (€720), 'theking1007' (€540) e 'Jandro2712' (€420).



Domenicali a 'MyT1m3isNow' e 'dariuccio5'



I numeri più importanti dei 3 tornei targati iPoker, Betaland (MicroGame) e 888poker:



SuperSize Sunday [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 409

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



MyT1m3isNow - €8.200

mies901 - €5.100

LorenzoMusolini - €3.600

Giocatore000 - €2.680

marrapfefedex - €2.080

Follettorosso - €1.560

tmmgpp96 - €1.160

7679052505313039 - €920

Indi2015 - €720



Super Sunday [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 156

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



dariuccio5 - €3.429

milab - €2.448

aniellolamonica - €1.761

aleilrosso - €1.277

I_Mr_U_Bean - €912

AleAsto2 - €696

filippodesilva - €540

stopinbetforever - €419

cellaelena00 - €335



The Big daily Special [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 129

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



FolderG0 - €3.492*

Maloku87 - €3.195*

D3n1sK4PP21 - €3.154*

Karmartur - €1.750

LadyBingo - €1.230

UPROFSSOR888 - €940

anonimus996 - €720

theking1007 - €540

Jandro2712 - €420



*Deal