Shot per 'streetwolf.9' nel Big Daily del martedì sera. Sono andati alla grande anche '8ginTonics' nel Super Rebuy e 'FrancescoTenag00' nel Money Light. Ecco il resoconto...

Partiamo dall'exploit di 'streetwolf.9' nel Big Daily da 109 euro di buy in e da 13.500 euro di montepremi totale. Per lui è arrivata una moneta da 3.164 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'copcin61' (€2.295), '0MAHAHAH' (€1.667), '19ONETIME84' (€1.202), 'Joex889' (€835), 'm4g1c99' (€662), 'LadyBingo' (€500), 'ORAVEDRAI' (€383) e '11Flophzz' (€338).



Si è imposto invece '8ginTonics' nel Super Martedì Rebuy da 13.024 euro di prize pool (366 entries con 20 euro di buy in). In questo caso al vincitore sono andati più di 2.600 euro grazie allo sprint decisivo piazzato ai danni del runner up 'maxborgata' (€1.661). Sul podio è salito pure '3bettoRANDOM' (€1.172) mentre si è fermato sul più bello 'dangerose' (€873).



E chiudiamo con il solito Money Light da 5.000 euro garantiti (173 entries) dove stavolta l'ha spuntata uno scatenato 'FrancescoTenag00', primo per 1.118 euro di bottino, sui rivali 'MASTERPOKER69' (€804), 'Cane56' (€566), 'elgaucho80' (€407), 'CUCCIOLA_MIA' (€287), 'Peppeg88' (€217), 'Kingre9816' (€165), 'ElkY96' (€125) e 'LuckyJoeK' (€96).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Successi per 'streetwolf.9', '8ginTonics' e 'FrancescoTenag00'



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei targati 888poker, iPoker e Betaland (MicroGame):



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 95

Montepremi Totale: €13.500

Final Table Pay Out



streetwolf.9 - €3.164

copcin61 - €2.295

0MAHAHAH - €1.667

19ONETIME84 - €1.202

Joex889 - €835

m4g1c99 - €662

LadyBingo - €500

ORAVEDRAI - €383

11Flophzz - €338



Super Martedì Rebuy [€12.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 366

Montepremi Totale: €13.024

Final Table Pay Out



8ginTonics - €2.670

maxborgata - €1.661

3bettoRANDOM - €1.172

dangerose - €873

crispoker74 - €677

M4rc3LVB - €508

wfranceschini - €378

M4r4villa011 - €300

irican06 - €234



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 173

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



FrancescoTenag00 - €1.118

MASTERPOKER69 - €804

Cane56 - €566

elgaucho80 - €407

CUCCIOLA_MIA - €287

Peppeg88 - €217

Kingre9816 - €165

ElkY96 - €125

LuckyJoeK - €96