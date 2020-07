Archiviato un altro evento, il No Limit Hold'em Progressive KO, delle Stadium Series. Nel torneo High l'ha spuntata 'Bulgaro98' mentre Fabrizio 'Asky16' Petroni e 'jonnythePRO1' si sono imposti nel Medium e nel Low.

Partiamo dal torneo High (427 entries per oltre 48.000 euro di montepremi totale) dell'Evento #13 (No Limit Hold'em Progressive KO) che ha registrato l'exploit di 'Bulgaro98'. Il player di Riccione ha superato in volata i compagni di deal 'FortuneStreet' (€4.704) e 'mobilusa' (€4.215) e si è messo così in tasca più di 8.200 euro tra moneta e taglie. Final table, tra gli altri, per i regular Domenico 'scellone9477' Gala (€1.317) e Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino (€689).



E' andato invece al sempre ottimo Fabrizio Petroni, che ha incassato un premio complessivo da 3.665 euro, il torneo Medium da 30 euro di buy in e da 32.130 euro di prize pool (1.190 entries). 'Asky16', questo il suo nick su PS, ha avuto la meglio su Luca 'KILLUCK' Daelli (€3.073), '19MAIUNAGIOIA83' (€1.744), 'reyrouge' (€959), 'F-35A' (€862), 'MAGICOMAT' (€662), 'kristal1302' (€772), 'lillos90' (€253) e Armando 'ArmandoSpina' Spinelli (€365).



Vittoria, infine, per 'jonnythePRO1' nella parte bassa dell'evento che metteva in palio 28.845 euro di montepremi con un buy in di appena 10 euro (3.205 entries). Il campano ha piazzato lo sprint decisivo dopo aver siglato un mega accordo con '23rullo' (€1.410), 'zatto1997' (€1.051), 'KKidark' (€784), 'Konan1317' (€841), 'enzos885' (€1.130), 'RealTitaN97' (€844) e 'assooooooo' (€833).



E ieri sera è andato in scena anche il solito Need for Speed Turbo (98 entries per 8.820 euro) dove stavolta è arrivato l'acuto di 'thegame723' per 2.095 euro di bottino.



Archiviato l'Evento #12 delle Stadium Series



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Stadium Series 13 H - NL Hold'em Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 427

Montepremi Totale: €48.037

Final Table Pay Out



Bulgaro98 - €8.270*

FortuneStreet - €4.704*

mobilusa - €4.215*

samugiu - €1.884

CIPROMCFLY16 - €1.660

Domenico 'scellone9477' Gala - €1.317

violento1981 - €1.045

Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - €689

capa1991 - €473



*Deal



Stadium Series 13 M - NL Hold'em Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.190

Montepremi Totale: €32.130

Final Table Pay Out



Fabrizio 'Asky16' Petroni - €3.665

Luca 'KILLUCK' Daelli - €3.073

19MAIUNAGIOIA83 - €1.744

reyrouge - €959

F-35A - €862

MAGICOMAT - €662

kristal1302 - €772

lillos90 - €253

Armando 'ArmandoSpina' Spinelli - €365



Stadium Series 13 L - NL Hold'em Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.205

Montepremi Totale: €28.845

Final Table Pay Out



jonnythePRO1 - €2.132*

23rullo - €1.410*

zatto1997 - €1.051*

KKidark - €784*

Konan1317 - €841*

enzos885 - €1.130*

RealTitaN97 - €844*

assooooooo - €833*

risario85 - €229



*Deal



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 98

Montepremi Totale: €8.820

Final Table Pay Out



thegame723 - €2.095

EstroPuro - €1.540

GeNNaRuleZ - €1.133

realaddicted66 - €833

tony481 - €612

vifacciolimpare - €450

pepevone85 - €331

framax56 - €290

raveon23888 - €254