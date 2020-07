Mercoledì sera contrassegnato non solo dalle Stadium Series! Nella altre poker room si sono infatti giocati i soliti The Big Daily, Super Deep e Money Light. Ecco come sono andati...

Iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online dal Big Daily (80 entries con 109 euro di buy in), targato 888poker, dove al termine di poco più di 6 ore di gioco l'ha spuntata 'richXmond', per quasi 2.000 euro di bottino, sui compagni di deal 'DOG_GAME' (€1.859) ed 'Ev1t4L4p3st3' (€1.850). Quarto posto, senza accordo, per 'Limphistory' (€952) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'vellabella' (€675), 'g3m3ll0' (€529), 'Nanojhon16' (€400), 'ONiZzogA' (€313) e 'Vulkan87' (€270).



Successo pieno invece per 'n0nc4p1sc0' nel Super Mercoledì Deep (343 entries con 20 euro di buy in) d'iPoker. Per il vincitore è arrivata una prima moneta da 1.238 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'kekko92221' (€770), 'zikkezakke' (€543), 'savagefree77' (€404), 'sonogiapponese' (€314), 'RaiseUrJab' (€235), 'Maloku87' (€175), 'GUESSmyUP' (€139) e '2Ez4Stef' (€109).



E chiudiamo con il Money Light (173 entries), di Betaland (MicroGame), che ha visto trionfare lo scatenato 'salvatore500' (€1.118) su 'ManoBuio' (€804), '44lucio44' (€566), 'Dottormic' (€407), Domenico 'Mimmo Cola' Colantuono (€287), '___SPICA72___' (€217), 'Andrycrisc' (€165), 'falcoG83' (€125) e 'Andrea 'skimizzi' Di Pasquale (€96).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati delle altre poker room



Questi i numeri più importanti dei 3 MTT online:



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 80

Montepremi Totale: €10.800

Final Table Pay Out



richXmond - €1.981*

DOG_GAME - €1.859*

Ev1t4L4p3st3 - €1.850*

Limphistory - €952

vellabella - €675

g3m3ll0 - €529

Nanojhon16 - €400

ONiZzogA - €313

Vulkan87 - €270



*Deal



Super Mercoledì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 343

Montepremi Totale: €6.037

Final Table Pay Out



n0nc4p1sc0 - €1.238

kekko92221 - €770

zikkezakke - €543

savagefree77 - €404

sonogiapponese - €314

RaiseUrJab - €235

Maloku87 - €175

GUESSmyUP - €139

2Ez4Stef - €109



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 174

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



salvatore500 - €1.118

ManoBuio - €804

44lucio44 - €566

Dottormic - €407

Domenico 'Mimmo Cola' Colantuono - €287

___SPICA72___ - €217

Andrycrisc - €165

falcoG83 - €125

Andrea 'skimizzi' Di Pasquale - €96