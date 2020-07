Bel colpo per Dario Barone che con il nick 'cifalino91' si è imposto nel Big Daily del giovedì sera. Sono andati a segno anche 'iwaseze9k4' e 'ifsgai'. Ecco il resoconto...

Partiamo proprio con il Big Daily, da 109 euro di buy in (95 entries per 12.900 euro di montepremi totale), dove l'ha spuntata Dario 'cifalino91' Barone. Il regular della provincia di Ragusa si è messo in tasca 2.223 euro di bottino dopo aver superato allo sprint i compagni di deal 'selmen' (€2.445) e 'g3m3ll0' (€2.141).



Vittoria piena invece per 'iwaseze9k4' che si è assicurato i 2.633 euro proposti dal Super Master 6 Max (100 euro di buy in e 10.530 euro di prize pool). Qui gli ultimi a mollare sono stati '11erik11' (€1.632) e 'peppone271986' (€1.158) mentre si sono fermati ad un passo dal podio Domenico 'scellons94' Gala (€895), 'Awadeo777' (€737) e 'limitlesssss' (€579).



E chiudiamo con il Money Light da 4.000 euro garantiti che ha registrato, dopo 6 ore e mezza di gioco, lo scatto decisivo piazzato da 'ifsgai' (€894) ai danni degli altri finalisti 'bellatrax' (€643), 'simo_07' (€453), 'pappabat' (€326), 'gaia1909' (€229), 'drvega89' (€174), 'pretto' (€132), 'pizzoroby' (€100) e 'kikaeluca' (€77).



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 95

Montepremi Totale: €12.900

Final Table Pay Out



Dario 'cifalino91' Barone - €2.223*

selmen - €2.445*

g3m3ll0 - €2.141*

PRT.Lobster - €1.148

Ev1t4L4p3st3 - €797

simoncina22 - €623

11Flophzz - €477

ToujoursMoi - €374

EXPLOIT.2.1 - €314



*Deal



Super Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 117

Montepremi Totale: €10.530

Final Table Pay Out



iwaseze9k4 - €2.633

11erik11 - €1.632

peppone271986 - €1.158

Domenico 'scellons94' Gala - €895

Awadeo777 - €737

limitlesssss - €579



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 166

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



ifsgai - €894

bellatrax - €643

simo_07 - €453

pappabat - €326

gaia1909 - €229

drvega89 - €174

pretto - €132

pizzoroby - €100

kikaeluca - €77