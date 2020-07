Venerdì sera da protagonisti per 'prospit', 'simbartox' e Riccardo 'CrazyRich85' Basso, tutti vincenti nelle Stadium Series. Ottimo anche 'piuma403' che si è preso il Need for Speed Turbo.

Iniziamo il nostro report giornaliero dalle Stadium Series dove il colpo migliore l'ha piazzato 'prospit'. E' andato infatti al romano, che si è assicurato un bottino da 7.595 euro tra prima moneta e taglie, il torneo High (125 euro di buy in e 42.535 euro di montepremi totale) dell'Evento #15 (No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO).



Hanno provato a fermarlo in tutti i modi i regular Giampaolo 'GIAMP7608' Puglia e Domenico 'domenlan' Lando che si sono comunque piazzati sul podio per 4.712 e 2.611 euro di premio complessivo.



L'ha vinto invece 'simbartox' il Medium da 30 euro di buy in e da 30.240 euro di prize pool. Il player di Pesaro si è sbarazzato al Final Table dei rivali 'vosking' (€1.968), 'grandebonu' (€1.327), 'elsamareno' (€833), '*F13RoM4N' (€624) ed 'emanuele0681' (€1.227), e ha incassato i 1.932 euro del primo posto più altri 1.973 euro in KO.



Successo, infine, per il sempre bravo Riccardo 'CrazyRich85' Basso (€2.837) nella parte Low (10 euro di buy in e 30.717 euro di montepremi) dell'evento.



E ieri sera si è come sempre giocato anche il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in. Stavolta sul gradino più alto del podio è salito 'piuma403', primo per 1.549 euro, dopo aver battuto in heads up il compagno di deal 'pinkporcel', secondo classificato per 1.436 euro. I 2 hanno optato per questa soluzione una volta eliminato il terzo incomodo 'EMAD_0518' (€954).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Evento #15 High a 'prospit'



I numeri più importanti dei 4 tornei targati PS:



Stadium Series 15 H - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 378

Montepremi Totale: €42.525

Final Table Pay Out



prospit - €7.595

Giampaolo 'GIAMP7608' Puglia - €4.712

Domenico 'domenlan' Lando - €2.611

19MAIUNAGIOIA83 - €1.705

Bigodissea - €1.404

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €980



Stadium Series 15 M - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€25.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.120

Montepremi Totale: €30.240

Final Table Pay Out



simbartox - €3.905

vosking - €1.968

grandebonu - €1.327

elsamareno - €833

*F13RoM4N - €624

emanuele0681 - €1.227



Stadium Series 15 L - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.413

Montepremi Totale: €30.717

Final Table Pay Out



Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €2.837

lupus56 - €2.092

wizardreny - €1.238

cobretic - €838

IlSolito4 - €631

1ciriaco - €471



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 78

Montepremi Totale: €7.020

Final Table Pay Out



piuma403 - €1.549*

pinkporcel - €1.436*

EMAD_0518 - €954

LORDPOKER698 - €712

SIR DAVIDE - €532

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €397

VIPICCHIOailive - €297

Sk1llsg4m3 - €222

Nikibart22 - €200



*Deal