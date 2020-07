Bel colpo per Federico 'cirillofe' Cirillo che si è preso il torneo High delle Stadium Series. Niente male nemmeno Riccardo 'CrazyRich85' Basso che si è concesso un clamoroso back to back nel Low. Deal tra 'keyrosh88', 'salvoriver' e 'LABERTUCCIA' nel Medium. Ecco il report...

Ma iniziamo dalla parte alta (125 euro di buy in e 30.000 euro di prize pool garantito) dell'Evento #16 (No Limit Hold'em) delle Stadium Series dove è arrivato l'acuto di Federico 'cirillofe' Cirillo. Il bravissimo grinder nato in Argentina ha superato in volata i rivali 'fabiaccio68' (€4.136), Dario 'Trazaman' Amato (€3.120), 'danistrop' (€2.353), 'Suckkkkk' (€1.775), '19MAIUNAGIOIA83' (€1.339), '@rm@ndo90' (€1.010), 'KiroiSenko' (€762) e '1907Atalanta' (€574) e si è assicurato la prima moneta da quasi 5.500 euro.



Sono andati invece a uno scatenatissimo Riccardo 'CrazyRich85' Basso i 3.483 euro proposti dal torneo Low (2.806 entries con 10 euro di buy in). Il già vincitore del torneo di ieri si è clamorosamente ripetuto battendo stavolta gli altri finalisti 'cirpok87' (€2.442), 'magarifoldo' (€1.714), 'lukaesabry09' (€1.203), 'ciina92' (€844), 'zavxx90' (€592), 'Myskin87' (€416), 'iBdT' (€292), '888MOLO' (€205).



Successo con deal infine per 'keyrosh88' (€3.292), su 'salvoriver' (€2.792) e 'LABERTUCCIA' (€2.792), nel Medium da 25.000 euro garantiti. I 3 hanno scelto di siglare l'accordo una volta fatto fuori il comunque positivo 'MAVERIK74WIN' (€1.464). Da segnalare nel torneo il buon nono posto centrato dal sempre ottimo Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini (€276).



E ieri sera si è giocato anche il Need for Speed Turbo, da 100 euro di buy in (56 entries per 5.040 euro di montepremi totale), dove l'ha spuntata 'Nedved84', primo per 1.797 euro di bottino, sul runner up 'frigal400' (€876). Sul podio è salito pure 'pinkporcel' (€679) mentre si sono fermato sul più bello '@rm@ndo90' (€527), 'redboss500' (€408), 'MrMarlboro94' (€317), 'Suckkkkk' (€245) e 'dugao81' (€190).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Riccardo 'CrazyRich85' Basso



I numeri più importanti dei 4 tornei targati PS:



Stadium Series 16 H - NL Hold'em [€30.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 238

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



Federico 'cirillofe' Cirillo - €5.484

fabiaccio68 - €4.136

Dario 'Trazaman' Amato - €3.120

danistrop - €2.353

Suckkkkk - €1.775

19MAIUNAGIOIA83 - €1.339

@rm@ndo90 - €1.010

KiroiSenko - €762

1907Atalanta - €574



Stadium Series 16 M - NL Hold'em [€25.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 879

Montepremi Totale: €25.000

Final Table Pay Out



keyrosh88 - €3.292*

salvoriver - €2.792*

LABERTUCCIA - €2.792*

MAVERIK74WIN - €1.464

emanuele0681 - €1.049

davideasr90 - €751

lascheggia88 - €538

Chez609 - €386

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €276



*Deal



Stadium Series 16 L - NL Hold'em [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.806

Montepremi Totale: €25.254

Final Table Pay Out



Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €3.483

cirpok87 - €2.442

magarifoldo - €1.714

lukaesabry09 - €1.203

ciina92 - €844

zavxx90 - €592

Myskin87 - €416

iBdT - €292

888MOLO - €205



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 56

Montepremi Totale: €5.040

Pay Out



Nedved84 - €1.797

frigal400 - €876

pinkporcel - €679

@rm@ndo90 - €527

redboss500 - €408

MrMarlboro94 - €317

Suckkkkk - €245

dugao81 - €190