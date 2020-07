Secondo resoconto sui tornei online del sabato sera. Successi pieni per 'FalcoCheBecca94' e 'predator08' mentre 'Limphistory' ed 'Ev1t4L4p3st3' hanno splittato il Dragon.

Ma iniziamo il nostro report proprio dal deal quasi alla pari siglato da 'Limphistory' (€2.613) ed 'Ev1t4L4p3st3' (€2.627) nel Dragon da 12.000 euro garantiti. I 2 hanno scelto di non farsi male dopo l'uscita di scena degli altri finalisti 'Ilovegru' (€1.560), 'Ammolleir' (€1.092), 'MrSquid92' (€780), 'sinenick' (€612), 'Tychee' (€492), 'UPROFSSOR888' (€390) e 'FedecK' (€302).



Sono andati invece tutti a 'FalcoCheBecca94', che ha battuto in heads up 'Th4n0s' (€632), i 1.026 euro messi in palio nel Super Sabato Deep (271 entries per 4.770 euro di montepremi totale). Sul podio è salito pure '8ginTonics' (€453) che ha preceduto nel pay out i player '1490655320722214' (€346), 'RaiseUrJab' (€262), 'hpolimar' (€200), 'HarshTimes' (€148), 'bruno99xxiv' (€119) e 'linuccio72' (€95).



Vittoria piena anche per 'predator08' nel Money Light da 4.000 euro di prize pool. Per lui è arrivato un bottino da 914 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'riP_RauL' (€653) e il terzo classificato 'zazen' (€470).



I risultati delle altre poker room



I numeri più importanti dei 3 tornei targati 888poker, iPoker e Betaland (MicroGame):



The Dragon [€12.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 68

Montepremi Totale: €12.000

Final Table Pay Out



Limphistory - €2.613*

Ev1t4L4p3st3 - €2.627*

Ilovegru - €1.560

Ammolleir - €1.092

MrSquid92 - €780

sinenick - €612

Tychee - €492

UPROFSSOR888 - €390

FedecK - €302



*Deal



Super Sabato Deep [€4.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 271

Montepremi Totale: €4.770

Final Table Pay Out



FalcoCheBecca94 - €1.026

Th4n0s - €632

8ginTonics - €453

1490655320722214 - €346

RaiseUrJab - €262

hpolimar - €200

HarshTimes - €148

bruno99xxiv - €119

linuccio72 - €95



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 128

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



predator08 - €914

riP_RauL - €653

zazen - €470

yciap - €340

cassano98000 - €243

TexasLord - €186

SPEWORANDOM - €144

PAPER89 - €112

66RAFF - €89