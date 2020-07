Secondo e ultimo resoconto sui domenicali del poker online italiano. Restano aperti SuperSize Sunday e Super Sunday mentre si sono già chiusi Sunday Big e Sunday High Roller.

Iniziamo dai 2 tornei rimasti in sospeso. Nel SuperSize Sunday (40.000 euro garantiti) del network iPoker lo scatenato 'cicciuzzu35' si è messo dietro, grazie ad uno stack da quasi 229.000 gettoni virtuali, gli altri 83 qualificati al Day2. Ottimi 'BIMBODORO' e Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino che con 224.686 e 218.214 sono saliti sul podio momentaneo. Tra i Top Ten anche 'GetTheWorkDone' (216.704), 'VICEMAESTRO2' (213.167), 'Piatekkbumbum' (197.306), 'agnone77' (184.499), '6031980020621477' (180.680), 'FEHU' (175.770) e 'DallealDealer' (161.881).



Nel Super Sunday (15.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame) c'è invece 'beerdestroyer21' (151.964) al comando dei 60 left. Lo insegue il sempre lucido Giulio 'giulisonni00' Sonnino (145.254) mentre un po' più staccati troviamo 'supermario19' (124.022), 'sasyderric10' (123.213), '__The_Only__' (108.699), 'SANTAMARIA75' (105.945), 'spappolinosssss' (102.987) e 'IMuCkTheNut' (100.135).



Intanto è andato già in archivio il domenicale targato 888poker (109 euro di buy in e 22.000 euro di montepremi totale). Al termine di 7 ore di gioco l'ha infatti spuntata '19ONETIME84', primo per 4.016 euro di bottino, sui compagni di deal Antonello 'teamzeus94' Ferraiuolo (€3.454) e 'ORAVEDRAI' (€3.237). I 3 hanno scelto di non farsi male una volta eliminati gli altri finalisti 'WhaTisL0v3' (€1.925), 'FedeRX18' (€1.320), 'Alecata87' (€1.100), 'g3m3ll0' (€871), 'ClipperMania' (€660) e 'PRT.Lobster' (€440).



Successo, infine, per 'G.M.cheff94' (€3.700) nel Sunday High Roller da 250 euro di buy in dove sono andati in the money anche i player '0ldWh1sk3y' (€2.500), 'JOKER75Alex' (€1.500), 'Joex889' (€1.000), '0MAHAHAH' (€750) ed '._Eiffell_.' (€550).



I domenicali delle altre poker room



I numeri più importanti dei 4 tornei:



SuperSize Sunday [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 396

Montepremi Totale: €40.000

Player Left: 84

TOP TEN DAY1



1. cicciuzzu35 - 228.987

2. BIMBODORO - 224.686

3. Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - 218.214

4. GetTheWorkDone - 216.704

5. VICEMAESTRO2 - 213.167

6. Piatekkbumbum - 197.306

7. agnone77 - 184.499

8. 6031980020621477 - 180.680

9. FEHU - 175.770

10. DallealDealer - 161.881



Super Sunday [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 150

Montepremi Totale: €15.000

Player Left: 60

TOP TEN DAY1



1. beerdestroyer21 - 151.964

2. Giulio 'giulisonni00' Sonnino - 145.254

3. supermario19 - 124.022

4. sasyderric10 - 123.213

5. __The_Only__ - 108.699

6. SANTAMARIA75 - 105.945

7. spappolinosssss - 102.987

8. IMuCkTheNut - 100.135

9. sciacallo85 - 97.720

10. RobinHuud - 90.791



The Sunday Big [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 178

Montepremi Totale: €22.000

Final Table Pay Out



19ONETIME84 - €4.016*

Antonello 'teamzeus94' Ferraiuolo - €3.454*

ORAVEDRAI - €3.237*

WhaTisL0v3 - €1.925

FedeRX18 - €1.320

Alecata87 - €1.100

g3m3ll0 - €871

ClipperMania - €660

PRT.Lobster - €440



*Deal



The Sunday High Roller [€10.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 39

Montepremi Totale: €10.000

Pay Out



G.M.cheff94 - €3.700

0ldWh1sk3y - €2.500

JOKER75Alex - €1.500

Joex889 - €1.000

0MAHAHAH - €750

._Eiffell_. - €550