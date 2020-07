Secondo e ultimo report sui tornei online con i risultati dei domenicali e non solo. Il colpo migliore l'ha piazzato 'RISPETTERIA' che si è assicurato il SuperSize Sunday. Ottimi anche 'framoli', primo nel Super Sunday, e 'GuePequeno1' che si è imposto nello speciale The Big daily.

Ma iniziamo dal SuperSize Sunday, targato iPoker, che proponeva un montepremi garantito da ben 40.000 euro. Alla fine gli 8.200 euro del bottino se li è messi in tasca 'RISPETTERIA' dopo aver superato al Final Table i rivali 'Maloku87' (€5.100), 'VICEMAESTRO2' (€3.600), 'GetTheWorkDone' (€2.680), 'DonnaAzzurra' (€2.080), 'mulder11' (€1.560), 'y0watchm3rigg3d' (€1.160), '87enzobiond87' (€920) e 'L3V0str3M4mm3' (€720). Male, anzi malissimo, il chipleader del Day1 'cicciuzzu35' che ha chiuso in 73esima posizione fuori dalla zona in the money.



Sono andati invece a uno scatenato 'framoli', che ha battuto in volata il runner up 'stranomanero' (€2.448) e il terzo classificato 'IMuCkTheNut' (€1.761), i 3.429 euro proposti dal Super Sunday (15.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame). Tra i migliori troviamo anche Giulio 'giulisonni00' Sonnino (€540) mentre si è arreso primo dello scoppia della bolla 'beerdestroyer21'.



E chiudiamo con il The Big daily Special (15.000 euro di prize pool) di 888poker dove l'ha spuntata 'GuePequeno1', per 3.525 euro di vincita, su 'pesceSqualo' (€2.550), 'Vop44' (€1.853), Fabrizio 'fabry_wct' Privitera (€1.335), 'IMP4VIDUSSSS' (€929), 'Nck1729' (€735), 'Ammolleir' (€555), 'Jandro2712' (€426) e 'Ilovegru' (€375).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Il regular siciliano Fabrizio 'fabry_wct' Privitera



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



SuperSize Sunday [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 396

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



RISPETTERIA - €8.200

Maloku87 - €5.100

VICEMAESTRO2 - €3.600

GetTheWorkDone - €2.680

DonnaAzzurra - €2.080

mulder11 - €1.560

y0watchm3rigg3d - €1.160

87enzobiond87 - €920

L3V0str3M4mm3 - €720



Super Sunday [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 150

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



framoli - €3.429

stranomanero - €2.448

IMuCkTheNut - €1.761

Bypipotto17 - €1.277

bruinobeach - €912

BRAMACS - €696

Giulio 'giulisonni00' Sonnino - €540

parcoverde - €419

SancioPanza89 - €335



The Big daily Special [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 112

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



GuePequeno1 - €3.525

pesceSqualo - €2.550

Vop44 - €1.853

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €1.335

IMP4VIDUSSSS - €929

Nck1729 - €735

Ammolleir - €555

Jandro2712 - €426

Ilovegru - €375