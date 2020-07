Archiviato l'Evento #20 delle Stadium Series. Super shot per Luca 'CNB93' Tortora che si è preso l'High dove ha chiuso ottavo il grande Dario Minieri. Medium e Low sono andati invece a 'Ettore15865' e 'ilpaonedelle3'.

Ma iniziamo il nostro report dalla parte alta dell'Evento #20 (No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO) che proponeva un montepremi totale da oltre 55.000 euro con un buy in da 125 euro (494 entries). Qui, come già anticipato, l'ha spuntata il regular Luca 'CNB93' Tortora che si è assicurato un bottino da 8.141 euro tra prima moneta e taglie. L'ultimo ad arrendersi è stato 'EstroPuro', runner up per 5.363. Poco prima era finito fuori 'byebyebella' (€3.546). Final table, tra gli altri, per Dario 'D.Minieri' Minieri (€1.323).



E' andato invece a 'Ettore15865' il torneo Medium da 32.940 euro di prize pool (1.220 entries con 30 euro di buy in). Il player di San Giovanni Valdarno si è sbarazzato in heads up di 'berry1982' (€2.268) e si è messo in tasca un premio complessivo da quasi 4.000 euro. Sul podio è salito pure 'saraceno123' (€1.831) mentre si è fermato sul più bello 'tony481' (€1.198).



Successo, infine, per 'ilpaonedelle3' (€2.574) nel Low da 10 euro di buy in e da poco più di 30.000 euro in montepremi (3.334 entries).



E ieri sera si è come sempre giocato il Need for Speed Turbo che nell'occasione ha registrato lo sprint vincente di 'balloliseni' (€2.301) piazzato ai danni dei rivali 'siriachiado7' (€1.706), 'CINZIAVINCENZO' (€1.265), 'marghe1956mi' (€938), 'VISPETTO2' (€696), 'diegitom' (€516), 'uppino77' (€383), 'eheheh88' (€284) e 'nimanofredda' (€251).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Dario Minieri



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Stadium Series 20 H - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 494

Montepremi Totale: €55.575

Final Table Pay Out



Luca 'CNB93' Tortora - €8.141

EstroPuro - €5.363

byebyebella - €3.546

Mr.Squid92 - €2.302

Bulgaro98 - €2.066

VaiSempreTu - €1.892

Dario 'D.Minieri' Minieri - €1.323

kannabisindica - €1.106



Stadium Series 20 M - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.220

Montepremi Totale: €32.940

Final Table Pay Out



Ettore15865 - €3.957

berry1982 - €2.268

saraceno123 - €1.831

tony481 - €1.198

P.Iacobo - €1.209

adumbopanic - €651

I_owned_u_87 - €724

poiguardiamo - €447



Stadium Series 20 L - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.334

Montepremi Totale: €30.006

Final Table Pay Out



ilpaonedelle3 - €2.574

agil80 - €2.406

Enzo Ghinazz - €1.135

Finalbett - €1.201

TodoEnLaCara - €825

TexTornAAdo - €534

60319800 - €335

senke6774 - €203



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 117

Montepremi Totale: €10.530

Final Table Pay Out



balloliseni - €2.301

siriachiado7 - €1.706

CINZIAVINCENZO - €1.265

marghe1956mi - €938

VISPETTO2 - €696

diegitom - €516

uppino77 - €383

eheheh88 - €284

nimanofredda - €251