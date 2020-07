Non solo Stadium Series nel palinsesto di ieri sera. Si sono infatti giocati anche Big Daily, SUPER Rebuy e Money Light! Ecco come sono andati...

Iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online del martedì sera dal Big Daily (87 entries per 12.500 euro di montepremi totale), targato 888poker, che ha registrato l'exploit di 'Yesdisi3'. Per lui è arrivata una moneta da quasi 3.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'downreg4' (€2.125), 'Limphistory' (€1.535), 'daniele481' (€1.104), 'anonimus996' (€781), 'Lamborghini6' (€613), 'Ivanoeee' (€463), '0ldWh1sk3y' (€363) e 'richXmond' (€313).



L'ha spuntata invece 'eltapiro', che si è messo in tasca più di 2.600 euro, nel SUPER Rebuy (349 entries per 13.112 euro di prize pool) del network iPoker. L'ultimo a mollare è stato 'MISTERCR', runner up per 1.672 euro, mentre si è fermato poco prima 'FilippoCandio', terzo classificato per 1.180 euro. Fuori a un passo dal podio 'KomodoBank' (€879) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'PaoloBOHnolis' (€682), 'Sn00pDoGG' (€511), 'Alorsondance' (€380), 'UNC0NT35T3D' (€302) e 'Salgol08' (€236).



E chiudiamo con il solito Money Light (189 entries per 4.205 euro di montepremi) di Betaland (MicroGame) dove stavolta si è imposto 'iuliucc0', primo per 940 euro, su 'guccigucci' (€676), 'Joestraight54' (€476), 'Satoshy66' (€342), 'luca87_22e' (€241), 'kuki16' (€183), 'armagejton' (€138), 'FrancescoTenag00' (€105) e 'mlupin89' (€81).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 87

Montepremi Totale: €12.500

Final Table Pay Out



Yesdisi3 - €2.929

downreg4 - €2.125

Limphistory - €1.535

daniele481 - €1.104

anonimus996 - €781

Lamborghini6 - €613

Ivanoeee - €463

0ldWh1sk3y - €363

richXmond - €313



SUPER Martedì Rebuy [€12.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 349

Montepremi Totale: €13.112

Final Table Pay Out



eltapiro - €2.688

MISTERCR - €1.672

FilippoCandio - €1.180

KomodoBank - €879

PaoloBOHnolis - €682

Sn00pDoGG - €511

Alorsondance - €380

UNC0NT35T3D - €302

Salgol08 - €236



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 189

Montepremi Totale: €4.205

Final Table Pay Out



iuliucc0 - €940

guccigucci - €676

Joestraight54 - €476

Satoshy66 - €342

luca87_22e - €241

kuki16 - €183

armagejton - €138

FrancescoTenag00 - €105

mlupin89 - €81