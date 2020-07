E' andato a Matteo Sarais la parte alta dell'Evento #21 delle Stadium Series. Successi invece per 'mraxai85' e 'lalapo6675' nei tornei Medium e Low. A segno anche 'Frapazzo7' che si è preso il Need dove si sono ben comportati Alessio Quintavalle ed Emiliano Conti.

Ma iniziamo il nostro report dall'Evento #21 (No Limit Hold'em 6 Max) delle Stadium Series. Nell'High, che proponeva un montepremi da oltre 43.000 euro grazie alle 383 entries (125 euro di buy in), l'ha spuntata Matteo 'sgrillex' Sarais. Il regular lombardo si è messo in tasca 5.747 euro di premio dopo aver battuto in volata i compagni di deal 'Planimetria' (€4.387), 'framax56' (€4.646) e 'ombra_8989' (€4.400).



Vittoria con accordo anche per 'lalapo6675' (€2.683) nel Low da 10 euro di buy in e da 24.201 euro di prize pool (2.689 entries). Il player di Civate ha infatti scelto di scendere a patti con 'tabro85' (€2.615) e 'pippurupoppu' (€1.953) una volta finiti fuori gli altri finalisti 'kino90499' (€1.091), 'andrewss85' (€750) e 'GIOIAFRANCESCA' (€516).



Trionfo netto, infine, per 'mraxai85' (€4.659) nel torneo Medium da 30.000 euro garantiti.



E ieri sera è andato in scena anche il Need for Speed Turbo (106 entries per 9.540 euro di montepremi) dove stavolta si è imposto 'Frapazzo7', primo per 2.205 euro, su Alessio 'fivebet565' Quintavalle (€1.632), Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti (€1.208), 'morgan's73' (€894), 'antope888' (€662), 'TexTornAAdo' (€490), 'nimanofredda' (€363), 'KITAMMUORT2206' (€268) e Simone 'spera91' Speranza (€237).



Archiviato l'Evento #21 delle Stadium Series



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Stadium Series 21 H - NL Hold'em 6 Max [€40.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 383

Montepremi Totale: €43.087

Final Table Pay Out



Matteo 'sgrillex' Sarais - €5.747*

Planimetria - €4.387*

framax56 - €4.646*

ombra_8989 - €4.400*

madda4ever - €1.898

eheheh88 - €1.348



*Deal



Stadium Series 21 M - NL Hold'em 6 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 998

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



mraxai85 - €4.659

patanalessa - €3.203

@rm@ndo90 - €2.203

whitediabolic - €1.515

Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €1.042

lupus56 - €716



Stadium Series 21 L - NL Hold'em 6 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.689

Montepremi Totale: €24.201

Final Table Pay Out



lalapo6675 - €2.683*

tabro85 - €2.615*

pippurupoppu - €1.953*

kino90499 - €1.091

andrewss85 - €750

GIOIAFRANCESCA - €516



*Deal



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 106

Montepremi Totale: €9.540

Final Table Pay Out



Frapazzo7 - €2.205

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €1.632

Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti - €1.208

morgan's73 - €894

antope888 - €662

TexTornAAdo - €490

nimanofredda - €363

KITAMMUORT2206 - €268

Simone 'spera91' Speranza - €237