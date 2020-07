Bel colpo nella notte per 'DOG_GAME' che si è preso il Big Daily. Successi anche per 'ildome84' nel Super Mercoledì Deep e per 'Vai_Sempre_Tu' nel Money Light.

Cominciamo il nostro resoconto dal Big Daily (74 entries con 109 euro di buy in), targato 888poker, che ha registrato lo spunto vincente di 'DOG_GAME' per 2.553 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato il player '38461419282', runner up per 1.844 euro, mentre si è fermato poco prima 'Joex889', terzo classificato per 1.346 euro.



E passiamo al Super Mercoledì Deep (6.000 euro garantiti), del network iPoker, che è stato invece contrassegnato dall'acuto di 'ildome84' (€1.230) arrivato al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'DoctorGreen' (€765), 'maurimauri19' (€540), 'funkugo9' (€402), 'Melqu1ades' (€312), 'Ul3nd1t' (€234), 'demon1975' (€174), 'SvalvolatoCt' (€138) e 'bubbleman07' (€108).



Chiudiamo con il Money Light (192 entries per 4.272 euro di montepremi totale) di Betaland (MicroGame) dove, dopo quasi 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'Vai_Sempre_Tu', primo per 955 euro, su 'spettegular' (€687), 'tonyy1999' (€484), 'Nino_lu' (€348), 'Sguardooo' (€245), 'Neutromeed' (€185), '_team_senza_team_' (€141), 'naplesES17' (€1069 e 'broswai03' (€82).



Questi i numeri più importanti dei 3 MTT online:



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 74

Montepremi Totale: €10.900

Final Table Pay Out



DOG_GAME - €2.553

38461419282 - €1.844

Joex889 - €1.346

micktao9000 - €961

Limphistory - €681

Dottor.Smith - €534

._Eiffell_. - €403

OMG.J.Daniel - €307

Bulma94 - €264



Super Mercoledì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 334

Montepremi Totale: €6.000

Final Table Pay Out



ildome84 - €1.230

DoctorGreen - €765

maurimauri19 - €540

funkugo9 - €402

Melqu1ades - €312

Ul3nd1t - €234

demon1975 - €174

SvalvolatoCt - €138

bubbleman07 - €108



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 192

Montepremi Totale: €4.272

Final Table Pay Out



Vai_Sempre_Tu - €955

spettegular - €687

tonyy1999 - €484

Nino_lu - €348

Sguardooo - €245

Neutromeed - €185

_team_senza_team_ - €141

naplesES17 - €106

broswai03 - €82