Big shot per 'ildruido23' che si è preso l'High delle Stadium Series. Sono andati invece a Simone 'simopascu96' Pascucci e 'Indignato94' i tornei Medium e Low. Successo anche per Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci che ha timbrato nel solito Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo il nostro report dall'Evento #22 (No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO) delle Stadium Series e nel dettaglio dall'High da 250 euro di buy in (335 entries per un montepremi totale da oltre 75.000 euro) che ha registrato l'acuto di uno scatenato 'ildruido23'. Il regular toscano ha superato in volata 'groucho64' (€8.299), 'fedking92' (€5.542), Gabriele 'KingMAvE911' Re (€3.480), 'Chez609' (€2.785), '87enzobiond87' (€1.745), 'OmarWhite71' (€1.276) e Dario 'Cifalino91' Barone (€1.618) e si è messo in tasca più di 12.900 euro tra prima moneta e taglie.



L'hanno spuntata invece Simone 'simopascu96' Pascucci e 'Indignato94' nel tornei Medium (1.181 entries con 50 euro di buy in) e Low (3.251 entries con 10 euro di buy in).



Il primo si è portato a casa un premio complessivo da 7.287 euro dopo aver battuto al Final Table i rivali 'bigpaffu' (€3.900), 'KINGpep50' (€3.341), 'Dirac84' (€1.904), Alessandro 'Deneb93' Pichierri (€1.253), 'MrCristian87' (€920), Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€915) e 'Pelizzoni51' (€1.104). Il secondo ha incassato 2.640 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'YeGoGor' (€2.078) e il terzo classificato 'put3c4' (€1.466).



E chiudiamo con il Need for Speed Turbo (122 entries per quasi 11.000 euro di montepemi) dove stavolta si è imposto il già finalista del Medium Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci, primo per 2.399 euro, su 'jvoice' (€1.779), 'crippler915' (€1.319), 'put3c4' (€978), 'tony481' (€726), Daniele 'ZyzzRaver' Grasso (€538), 'thegame723' (€399), Luca 'steva10' Stevanato (€296) e Giulio 'FabioBorini' Sonnino (€262).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Simone 'simopascu96' Pascucci



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Stadium Series 22 H - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 335

Montepremi Totale: €75.375

Final Table Pay Out



ildruido23 - €12.986

groucho64 - €8.299

fedking92 - €5.542

Gabriele 'KingMAvE911' Re - €3.480

Chez609 - €2.785

87enzobiond87 - €1.745

OmarWhite71 - €1.276

Dario 'Cifalino91' Barone - €1.618



Stadium Series 22 M - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.181

Montepremi Totale: €53.145

Final Table Pay Out



Simone 'simopascu96' Pascucci - €7.287

bigpaffu - €3.900

KINGpep50 - €3.341

Dirac84 - €1.904

Alessandro 'Deneb93' Pichierri - €1.253

MrCristian87 - €920

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €915

Pelizzoni51 - €1.104



Stadium Series 22 L - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.251

Montepremi Totale: €29.259

Final Table Pay Out



Indignato94 - €2.640

YeGoGor - €2.078

put3c4 - €1.466

33theking89 - €937

11mix11 - €892

fragiusto - €461

moretattoo81 - €272

giangi578 - €405



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 122

Montepremi Totale: €10.980

Final Table Pay Out



Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €2.399

jvoice - €1.779

crippler915 - €1.319

put3c4 - €978

tony481 - €726

Daniele 'ZyzzRaver' Grasso - €538

thegame723 - €399

Luca 'steva10' Stevanato - €296

Giulio 'FabioBorini' Sonnino - €262