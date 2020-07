Secondo resoconto sui tornei online del giovedì sera con i risultati delle altre poker room. Shot per 'BurgerKing82' che si è preso il Big Daily dove si è piazzato secondo Andrea 'kashm1r' Montanari. Sono andati a segno anche '1ubisor' nel Super Master 6 Max e 'DANPROCINO2' nel Money Light.

The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 90

Montepremi Totale: €12.700

Final Table Pay Out



BurgerKing82 - €2.976

Andrea 'kashm1r' Montanari - €2.150

11Flophzz - €1.568

ElonMusky - €1.130

m4g1c99 - €785

Jos106106 - €622

Mimmosprite - €470

Nck1729 - €368

0ldWh1sk3y - €318



Super Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 97

Montepremi Totale: €8.730

Final Table Pay Out



1ubisor - €2.183

6031980021149992 - €1.353

Kidney22 - €960

PraiSeTheSundaY - €742

8686741653349096 - €611

TH3G3NT3LM4N - €480



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 145

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



DANPROCINO2 - €914

MadMab995 - €653

SANTAMARIA75 - €470

spilletto1981 - €340

alanford_69 - €243

caveman - €186

Andrea 'skimizzi' Di Pasquale - €144

gallu97 - €112

KVALERIO87 - €89