Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del venerdì sera con i risultati del Big Daily, Super Deep e Money Light.

Iniziamo dal Big Daily (69 entries con 10.000 euro garantiti) dove 'streetwolf.9' l'ha spuntata, per 1.929 euro di vincita, sui compagni di deal 'PRT.Lobster' (€1.907) e 'OMG.J.Daniel' (€1.812). I 3 hanno scelto di non farsi male una volta eliminati gli altri finalisti 'm4g1c99' (€910), 'richXmond' (€650), 'g3m3ll0' (€501), '11Flophzz' (€401), '38461419282' (€316) e 'micktao9000' (€251).



Niente accordi invece nel Super Venerdì Deep da 20 euro di buy e da 6.582 euro di montepremi totale (374 entries). I 1.350 euro del bottino sono andati infatti tutti allo scatenato 'duepassii' al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up '7up1985' (€839) e il terzo classificato 'GetTheWorkDone' (€592).



E si è chiuso con un trionfo netto, quello di 'toti781' (€914), anche il Money Light da 4.000 euro di prize pool (128 entries con 25 euro di buy in). L'ultimo ad arrendersi è stato 'boia64' (€653) mentre si è ritrovato out subito dopo aver conquistato il podio 'P_I_M_P_A' (€470) che ha preceduto nel pay out 'SonKappa' (€340), 'LV001C7633' (€243), 'devden' (€186), 'Dwan76' (€144), 'Vamosss89' (€112) e 'riky260582' (€89).



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 69

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



streetwolf.9 - €1.929*

PRT.Lobster - €1.907*

OMG.J.Daniel - €1.812*

m4g1c99 - €910

richXmond - €650

g3m3ll0 - €501

11Flophzz - €401

38461419282 - €316

micktao9000 - €251



*Deal



Super Venerdì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 374

Montepremi Totale: €6.582

Final Table Pay Out



duepassii - €1.350

7up1985 - €839

GetTheWorkDone - €592

Matfly101 - €441

Gh0StM4n - €342

SGHEB4 - €257

marfal16 - €191

storm000 - €151

boxvi - €118



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 128

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



toti781 - €914

boia64 - €653

P_I_M_P_A - €470

SonKappa - €340

LV001C7633 - €243

devden - €186

Dwan76 - €144

Vamosss89 - €112

riky260582 - €89