Sabato sera con in palinsesto anche il Dragon che ha registrato l'accordo quasi alla pari tra 'UPROFSSOR888' e 'ONiZzogA'. Successi pieni invece nel Super Sabato Deep e Money Light.

Ma iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online dal Dragon (10.000 euro garantiti) dove 'UPROFSSOR888' e 'ONiZzogA' hanno scelto di dividersi praticamente i primi 2 premi, per circa 2.400 euro a testa, una volta eliminati gli altri finalisti 'OMG.J.Daniel' (€1.320), Francesco 'iwasziopippo' Elefante (€930), 'copcin61' (€700), 'Nanojhon16' (€530), 'Dottor.Smith' (€410), Riccardo 'CrazyRich85' Basso (€330) ed '._Eiffell_.' (€270).



E passiamo al Super Sabato Deep (4.000 euro di prize pool) dove è invece arrivata la vittoria piena di '2Ez4Stef' per 860 euro di bottino. Ha provato a fermalo in ogni modo 'Yowatchmewin' (€530) mentre si è arreso una volta salito sul podio 'BRAAZIL' (€380) che ha preceduto nel pay out 'SGHEB4' (€290), 'DioKanit' (€220), '9thAlloSpecial' (€168), 'OmgLaprooofit' (€124), '6031980011789209' (€100) e 'tumaaas' (€80).



Chiudiamo con il Money Light da 4.000 euro che che è stato contrassegnato, dopo quasi 7 ore di gioco, dallo sprint vincente piazzato dallo scatenato 'uzappaturi' (€914) sui rivali 'IUV3N1S' (€653), 'pelle777' (€470), 'lamericano2' (€340), 'gaia1909' (€243), 'alessiaeDamiano' (€186), 'Schummy69' (€1449, 'mariaaccia00' (€112) ed 'ercchiappa' (€89).



I numeri più importanti dei 3 tornei targati 888poker, iPoker e Betaland (MicroGame):



The Dragon [€10.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 58

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



UPROFSSOR888 - €2.402*

ONiZzogA - €2.378*

OMG.J.Daniel - €1.320

Francesco 'iwasziopippo' Elefante - €930

copcin61 - €700

Nanojhon16 - €530

Dottor.Smith - €410

Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €330

._Eiffell_. - €270



*Deal



Super Sabato Deep [€4.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 218

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



2Ez4Stef - €860

Yowatchmewin - €530

BRAAZIL - €380

SGHEB4 - €290

DioKanit - €220

9thAlloSpecial - €168

OmgLaprooofit - €124

6031980011789209 - €100

tumaaas - €80



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 131

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



uzappaturi - €914

IUV3N1S - €653

pelle777 - €470

lamericano2 - €340

gaia1909 - €243

alessiaeDamiano - €186

Schummy69 - €144

mariaaccia00 - €112

ercchiappa - €89