Bel colpo per Simone 'simopascu96' Pascucci che si è preso il Sunday Big battendo in volata i compagni di deal 'Joex889' e 'ilbuontempo'. Restano ancora aperti SuperSize Sunday e Sunday Light.

Ma iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui domenicali online dai 2 tornei rimasti in sospeso. Nel SuperSize Sunday, da 100 euro di buy in e da 35.100 euro di montepremi, sono passati in 81 su 390 entries totali. Al momento troviamo in testa lo scatenato 'coronesel' che ha accumulato più di 380.000 gettoni. Lo inseguono a distanza 'DonnaAzzurra' con 208.207 e 'lukyn' con 198.206.



Sono invece 104, su 302 entries, i player unici promossi al Final Day del Sunday Light da 50 euro di buy in e da 15.000 euro di prize pool. Qui è volato in testa 'micky23' che, grazie ad uno stack da 176.875, si è messo dietro '1984luca' (175.018), 'boia64' (174.868), 'Ubris91' (168.043), 'Musica090277' (156.356), 'dixducatimoswter' (155.793), 'Fallen1980' (154.241), 'non_si_molla' (147.655), 'heartqueen88' (145.411) e 'guccigucci' (141.942).



E passiamo al Sunday Big, da 24.300 euro di montepremi (185 ingressi con 109 euro di buy in), dove si è già imposto il buon Simone 'simopascu96' Pascucci, primo per 4.199 euro, sui compagni di deal 'Joex889' (€3.914) e 'ilbuontempo' (€3.724). I 3 hanno scelto di non farsi male una volta fatto fuori il quarto classificato 'pesceSqualo' (€2.117).



Infine si è registrato un accordo a 3 anche nel Sunday High Roller da 250 euro di buy in e da 10.000 euro di montepremi garantito. In questo caso sono scesi a compromessi 'Fantastik55' (€2.589), 'ilCapoClan' (€2.572) e 'salv4pel' (€2.539) dopo l'eliminazione degli altri player andati in the money 'anonimus996' (€1.000), 'ONiZzogA' (€750) e 'g3m3ll0' (€550).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Stasera i Final Day del SuperSize Sunday e Sunday Light



I numeri più importanti dei 4 tornei targati iPoker, Betaland (MicroGame) e 888poker:



SuperSize Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 390

Montepremi Totale: €35.100

Player Left: 81

TOP TEN DAY1



1. coronesel - 382.226

2. DonnaAzzurra - 208.207

3. lukyn - 198.206

4. missen - 197.566

5. mepelpi20 - 195.911

6. bagnarola90 - 179.658

7. IdidIT4ga1n - 178.693

8. CovidFree - 176.420

9. Alaskya - 169.438

10. funerea - 164.049



Sunday Light [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 302

Montepremi Totale: €15.000

Player Left: 104

TOP TEN DAY1



1. micky23 - 176.875

2. 1984luca - 175.018

3. boia64 - 174.868

4. Ubris91 - 168.043

5. Musica090277 - 156.356

6. dixducatimoswter - 155.793

7. Fallen1980 - 154.241

8. non_si_molla - 147.655

9. heartqueen88 - 145.411

10. guccigucci - 141.942



The Sunday Big [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 185

Montepremi Totale: €24.300

Final Table Pay Out



Simone 'simopascu96' Pascucci - €4.199*

Joex889 - €3.914*

ilbuontempo - €3.724*

pesceSqualo - €2.117

Ev1t4L4p3st3 - €1.458

kashm1r - €1.206

Zionicola - €972

edofatto - €729

Antonello 'teamzeus94' Ferraiuolo - €477



*Deal



The Sunday High Roller [€10.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 37

Montepremi Totale: €10.000

Pay Out



Fantastik55 - €2.589*

ilCapoClan - €2.572*

salv4pel - €2.539*

anonimus996 - €1.000

ONiZzogA - €750

g3m3ll0 - €550



*Deal