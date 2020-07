E' andato a 'NNWPT' il torneo più importante delle Stadium Series. Successi nella notte anche per 'patgall75' (Night on Stars) e Alessandro 'alesiena17' Siena (Need for Speed Turbo). Ecco il report...

Partiamo dall'ultimo torneo in palinsesto nelle Stadium Series, il Main Event (No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO) da 250 euro di buy in e da ben 583.425 euro di montepremi totale (2.593 entries), dove al termine di un avvincente Day 2 l'ha spuntata 'NNWPT'. Il player che gioca da Bologna ha superato allo sprint il runner up 'giosuperman' (€48.160) e il terzo classificato 'wangdaniele' (€30.809) e si è messo in tasca più di 51.000 euro tra prima moneta e taglie.



Si è ritrovato invece fuori ad un passo dal podio 'pissyo' (€17.381) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'IgIsa' (€14.082), 'caramellagommos' (€12.964), 'bombisland' (€8.549) e 'MeLLowYeLL0w' (€7.978). Male, anzi malissimo, il chipleader del Day1 'BigFish0403' che si è piazzato soltanto 51esimo per 2.482 euro di premio.



E ieri si sono giocati anche il Night on Stars (50.000 euro garantiti) e il solito Need for Speed Turbo (12.060 euro in prize pool). Nel primo si è imposto il lombardo 'patgall75' (€8.847) su 'bybabyby' (€6.420), 'S0Y-GENIAL' (€4.659), 'Excels1oR' (€3.381), Davide 'zizinho89' Suriano (€2.454), 'vesuvio08' (€1.781), 'sganaus' (€1.292), 'Duorgroud' (€938) e 'wwwanteddd' (€681).



Il secondo l'ha vinto il regular Alessandro 'alesiena17' Siena (€2.635) che ha battuto al Final Table i rivali 'loS3rd' (€1.954), 'glen20085' (€1.449), 'majiko15' (€1.075), Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini (€797), 'Ninuzzu_78' (€591), 'TheUndertaker85' (€438), Dario 'Cifalino91' Barone (€325) e 'Flokyteam' (€287).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Main Event delle Stadium Series a 'NNWPT'



I numeri più importanti dei tornei di ieri sera:



Stadium Series 26 H - Main Event [€500.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 2.593

Montepremi Totale: €583.425

Final Table Pay Out



NNWPT - €51.794

giosuperman - €48.160

wangdaniele - €30.809

pissyo - €17.381

IgIsa - €14.082

caramellagommos - €12.964

bombisland - €8.549

MeLLowYeLL0w - €7.978



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 520

Montepremi Totale: €50.000

Final Table Pay Out



patgall75 - €8.847

bybabyby - €6.420

S0Y-GENIAL - €4.659

Excels1oR - €3.381

Davide 'zizinho89' Suriano - €2.454

vesuvio08 - €1.781

sganaus - €1.292

Duorgroud - €938

wwwanteddd - €681



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 134

Montepremi Totale: €12.060

Final Table Pay Out



Alessandro 'alesiena17' Siena - €2.635

loS3rd - €1.954

glen20085 - €1.449

majiko15 - €1.075

Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini - €797

Ninuzzu_78 - €591

TheUndertaker85 - €438

Dario 'Cifalino91' Barone - €325

Flokyteam - €287