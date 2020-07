Secondo e ultimo resoconto sui tornei online con i risultati dei 2 domenicali (SuperSize Sunday e Sunday Light) e del Big daily Special.

Iniziamo dal SuperSize Sunday (393 entries per 35.100 euro di montepremi totale), targato iPoker, dove i 7.196 euro del bottino l'ha incassati 'FazeDoozy' al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'DonnaAzzurra' (€4.475), 'gasbi771' (€3.159), 'SoySereno' (€2.352), 'marcoug' (€1.825), 'CovidFree' (€1.369), 'Maloku87' (€1.018), 'hollymolly' (€807) e 'IdidIT4ga1n' (€632).



Sono andati invece al player 'CapoDeiCani' i 3.051 euro proposti dal Sunday Light (50 euro di buy in e da 15.000 euro di prize pool) di Betaland (MicroGame). Ha provato a fermarlo in tutti i modi il buon Domenico 'MIMMO COLA' Colantuono che si è comunque preso il secondo premio da 2.217 euro. Sul podio è salito pure 'dixducatimoswter' (€1.562) mentre ha chiuso lontanissimo dai migliori e fuori dalla zona in the money il chipleader del Day1 'micky23' (72esimo).



E ieri sera si è giocato e concluso anche il Big daily Special (15.000 euro garantiti) di 888poker. Dopo di circa 7 ore di gioco l'ha spuntata 'D3n1sK4PP21', primo per 3.516 euro, su 'Edyalex68' (€2.550), 'andridege' (€1.853), Andrea 'kashm1r' Montanari (€1.335), 'Leo19519' (€929), 'Jandro2712' (€735), 'Zionicola' (€5469, 'JOKER75Alex' (€435) e 'Michelenizza' (€366).



I numeri più importanti dei 4 tornei:



SuperSize Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 390

Montepremi Totale: €35.100

Final Table Pay Out



FazeDoozy - €7.196

DonnaAzzurra - €4.475

gasbi771 - €3.159

SoySereno - €2.352

marcoug - €1.825

CovidFree - €1.369

Maloku87 - €1.018

hollymolly - €807

IdidIT4ga1n - €632



Sunday Light [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 302

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



CapoDeiCani - €3.051

Domenico 'MIMMO COLA' Colantuono - €2.217

dixducatimoswter - €1.562

splinterrrr - €1.124

sottomentitespoglie - €780

QueSbattiiiii - €582

zawarellajunior - €431

Vai_Sempre_Tu - €317

assoking87 - €237



The Big daily Special [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 97

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



D3n1sK4PP21 - €3.516

Edyalex68 - €2.550

andridege - €1.853

Andrea 'kashm1r' Montanari - €1.335

Leo19519 - €929

Jandro2712 - €735

Zionicola - €546

JOKER75Alex - €435

Michelenizza - €366