Martedì sera più che positivo per il buon Francesco 'iwasziopippo' Elefante che ha messo le mani nel The Big Daily. Sono andati a segno anche 'AMBASSADO3633' nel SUPER Rebuy e lamericano2 nel Money Light.

Iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online dal bel colpo piazzato da Francesco 'iwasziopippo' Elefante nel Big Daily (109 euro di buy in e 10.000 euro di prize pool garantito) targato 888poker. Il poker pro campano si è sbarazzato al Final Table di 'fabdelbono' (€1.850), 'BurgerKing82' (€1.300), '0ldWh1sk3y' (€910), 'Nanojhon16' (€641), 'anonimus996' (€501), 'D3n1sK4PP21' (€401), 'simpson0090' (€325) e 'ORAVEDRAI' (€260) e ha incassato gli oltre 2.500 euro del bottino.



Sono andati invece ad 'AMBASSADO3633', che ha superato in volata 'Anuel1717' (€1.594) e 'Carbonara54' (€1.125), i 2.563 euro proposti dal SUPER Martedì Rebuy del network iPoker (12.500 euro in montepremi). Medaglia di legno per 'Fulminato666' (€838) che ha preceduto nel pay out i player 'mrGR33N13' (€650), 'Alsara2016' (€488), 'Enzo922' (€363), 'hpolimar' (€288) e 'Megalodon1' (€225).



E chiudiamo con il Money Light (193 entries per 4.294 euro di montepremi), di Betaland (MicroGame), dove stavolta l'ha spuntata 'lamericano2' per quasi 1.000 euro di vincita. L'ultimo ad arrendersi è stato 'HaiFattoilRipassino', runner up per 690 euro, mentre si è ritrovato out una volta conquistato il podio 'clapio', terzo classificato per 486 euro.



I risultati delle altre poker room



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 66

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



Francesco 'iwasziopippo' Elefante - €2.525

fabdelbono - €1.850

BurgerKing82 - €1.300

0ldWh1sk3y - €910

Nanojhon16 - €641

anonimus996 - €501

D3n1sK4PP21 - €401

simpson0090 - €325

ORAVEDRAI - €260



SUPER Martedì Rebuy [€12.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 305

Montepremi Totale: €12.500

Final Table Pay Out



AMBASSADO3633 - €2.563

Anuel1717 - €1.594

Carbonara54 - €1.125

Fulminato666 - €838

mrGR33N13 - €650

Alsara2016 - €488

Enzo922 - €363

hpolimar - €288

Megalodon1 - €225



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 193

Montepremi Totale: €4.294

Final Table Pay Out



lamericano2 - €960

HaiFattoilRipassino - €690

clapio - €486

manc_regalat - €350

panzerotto49 - €246

Vamosss89 - €186

PeppeRom90 - €141

momentGOLD - €107

KVALERIO87 - €83