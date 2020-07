E' stato un mercoledì sera contrassegnato dai deal. Si sono chiusi infatti con un accordo Night on Stars, Need for Speed Turbo e Afternoon on Stars. Ecco il report...

Inziamo dal torneo più cospicuo, il Night on Stars da 25.000 euro garantiti, dove sono scesi a patti 'Chateaux87' e 'donnabionica'. I 2 si sono divisi 4.194 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'redboss500' (€2.635), 'R1gea7' (€1.948), 'Bestshowcz' (€1.440), 'Mr.Squid92' (€1.064), 'dario6990' (€786), 'SBATIK' (€581) e '281103031114' (€430).



E hanno optato per uno split anche 'Rantolo'91' e 'indaco2020', protagonisti nel Need for Speed Turbo da quasi 10.000 euro di montepremi totale. A entrambi sono andati poco più di 2.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i regular Simone 'spera91' Speranza (€1.265), Luca 'CNB93' Tortora (€380) ed Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€248).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars, da 7.500 euro di prize pool, che ha invece registrato l'accordo a 3 tra 'superaise88' (€1.104), 'Jigen81' (€1.188) e 'ibis14' (€1.232) subito dopo l'uscita di scena dell'incomodo 'Pappagallo83' (€659) che ha preceduto nel pay out 'messie_o_pri' (€500), 'Spinz20' (€380), 'topetto18' (€288), 'pastaEerba' (€218) e 'giovannialdo' (€218).



I numeri più importanti dei tornei di ieri sera:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 240

Montepremi Totale: €25.000

Final Table Pay Out



Chateaux87 - €4.194*

donnabionica - €4.194*

redboss500 - €2.635

R1gea7 - €1.948

Bestshowcz - €1.440

Mr.Squid92 - €1.064

dario6990 - €786

SBATIK - €581

281103031114 - €430



*Deal



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 111

Montepremi Totale: €9.990

Final Table Pay Out



Rantolo'91 - €2.009*

indaco2020 - €2.009*

Simone 'spera91' Speranza - €1.265

SERRASG - €936

Suckkkkk - €693

baturino - €513

Luca 'CNB93' Tortora - €380

EstroPuro - €281

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €248



*Deal



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 158

Montepremi Totale: €7.500

Final Table Pay Out



superaise88 - €1.104*

Jigen81 - €1.188*

ibis14 - €1.232*

Pappagallo83 - €659

messie_o_pri - €500

Spinz20 - €380

topetto18 - €288

pastaEerba - €218

giovannialdo - €218



*Deal